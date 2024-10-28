الكرملين: روسيا تفعل كل ما بوسعها لدعم مساعي التهدئة في الشرق الأوسط

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موسكو (رويترز) – قال الكرملين يوم الاثنين إن روسيا تفعل كل ما في وسعها من أجل تسهيل مساعي تهدئة التوتر في الشرق الأوسط عبر حث جميع الأطراف على ضبط النفس.

وأدلى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بالتعليقات ردا على سؤال حول تداعيات الضربات الإسرائيلية على إيران.

وقال بيسكوف للصحفيين “تحافظ روسيا على التواصل مع جميع أطراف هذا الصراع. نجري اتصالات مع طهران ونجري اتصالات مع الإسرائيليين والفلسطينيين”.

وأضاف “تواصل روسيا بذل كل ما بوسعها لدعوة الأطراف إلى ضبط النفس ولتسهيل أي محاولات لتهدئة التوتر”.

وتابع “لا يزال الوضع متوترا بشدة في المنطقة، وبالطبع من المهم جدا الآن الحث على ضبط النفس في هذا الصدد”.