الكرملين: روسيا لا تزال تدعم حل الدولتين

reuters_tickers

1دقيقة

موسكو (رويترز) – قال الكرملين يوم الاثنين إن روسيا لا تزال تعتقد أن حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتسوية الصراع في الشرق الأوسط، وذلك ردا على سؤال حول قرار بعض الدول الغربية الاعتراف بدولة فلسطينية.

واعترفت كل من بريطانيا وكندا وأستراليا والبرتغال بدولة فلسطينية يوم الأحد في خطوة تهدف إلى تعزيز حل الدولتين، مما أثار رد فعل غاضبا من إسرائيل.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحفيين “نظل ملتزمين بالقرارات الأساسية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ونظل ملتزمين بالموقف الدولي بشأن إمكانية حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين”.

وأضاف “يظل هذا نهجنا، ونعتقد أنه السبيل الوحيد الممكن لإيجاد حل لهذا الصراع طويل الأمد والمعقد للغاية، والذي ربما يمر الآن بأكثر مراحله حدة ومأساوية”.

(إعداد رحاب علاء للنشرة العربية)