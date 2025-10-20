الكرملين: روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات

موسكو (رويترز) – قال الكرملين يوم الاثنين إن روسيا مستعدة لتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات.

وتتمتع موسكو بعلاقات وثيقة مع طهران، ونددت بالضربات الأمريكية والإسرائيلية على المواقع النووية الإيرانية في وقت سابق من هذا العام والتي كان هدفها المعلن هو منع طهران من امتلاك قنبلة نووية. وتنفي إيران تصنيع سلاح نووي.

وردا على سؤال من الصحفيين حول رؤية روسيا لتطورات البرنامج النووي الإيراني، وما إذا كانت موسكو ستعزز علاقاتها مع طهران، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “روسيا مستعدة بالتأكيد لتوسيع التعاون مع إيران في جميع المجالات. إيران شريك لنا، وعلاقاتنا تتطور بشكل ديناميكي للغاية”.

وأضاف بيسكوف أن الدول الأوروبية تمارس “ضغوطا مفرطة” على إيران فيما يتعلق بالمفاوضات حول برنامجها النووي، مضيفا أن الوضع “معقد للغاية”.

ومن المقرر أن يلتقي مبعوثٌ للرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني في وقت لاحق من يوم الاثنين، بعد أقل من أسبوع من لقاء لاريجاني ببوتين وتسليمه رسالة من الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي.

ووقع بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان اتفاقية شراكة استراتيجية في يناير كانون الثاني، إلا أن الاتفاقية لا تتضمن بندا يتعلق بالدفاع المشترك.

وتقول موسكو إنها تزود طهران بشكل قانوني بالمعدات العسكرية، بينما تزود إيران روسيا بطائرات مسيرة لاستخدامها في حربها في أوكرانيا.

ووقعت شركة الطاقة النووية الروسية العملاقة روس آتوم صفقة بقيمة 25 مليار دولار الشهر الماضي مع إيران لبناء أربع محطات للطاقة النووية في الجمهورية الإسلامية، التي تعاني من نقص في الكهرباء ولا يوجد بها حاليا سوى محطة طاقة نووية عاملة واحدة بنتها روسيا في مدينة بوشهر في جنوب إيران.

