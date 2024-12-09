الكرملين: سنناقش مستقبل قاعدتين عسكريتين روسيتين في سوريا مع الحكام الجدد

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من جليب ستولياروف

موسكو (رويترز) – قال الكرملين يوم الاثنين إن من السابق لأوانه الحديث عن مستقبل القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا، مضيفا أن الموضوع سيكون قيد النقاش مع الحكام الجدد في دمشق.

وبعد تقدم خاطف ومباغت لتحالف جماعات معارضة مسلحة بقيادة هيئة تحرير الشام، التي كانت في السابق جماعة على صلة بتنظيم القاعدة، فر بشار الأسد إلى روسيا مما أثار تساؤلات عن مصير قاعدتين عسكريتين لهما أهمية استراتيجية لروسيا في سوريا.

ولدى سؤاله عن مستقبل القاعدتين، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “من السابق لأوانه التحدث عن ذلك”.

وأضاف “هذا كله سيكون مطروحا للنقاش مع من سيكونون في السلطة في سوريا” مشيرا إلى وجود “اضطرابات بالغة” هناك.

وقال “بالتأكيد نفعل كل شيء ضروري حاليا وكل ما بوسعنا للتواصل مع من يمكنهم التعامل مع الأمور الأمنية. وبالطبع يتخذ جيشنا كل الإجراءات الاحترازية الضرورية”.

ولروسيا قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية وقاعدة بحرية في طرطوس.

وقاعدة طرطوس البحرية هي مركز الإصلاح والصيانة الروسي الوحيد في البحر المتوسط، واستخدمتها موسكو كموقع انطلاق لنقل متعاقدين عسكريين جوا من وإلى أفريقيا.

وأكد بيسكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين هو من قرر منح الرئيس السوري بشار الأسد حق اللجوء في روسيا.

ولدى سؤاله عن اجتماع محتمل بين بوتين والأسد، قال بيسكوف إن جدول أعمال الكرملين الرسمي لا يتضمن ذلك حاليا.

وقال بيسكوف إن الكرملين يرى بشكل أكثر عموما موقفا دوليا مضطربا تزيد فيه احتمالات نشوب واحتدام الصراعات.

وتابع قائلا “نرى الوضع المتعلق بأوكرنيا ونشهد الكثير من التصريحات المتضاربة في هذا الصدد ونرى احتمالية لتصاعد الصراع في مناطق أخرى.. يمكن أن نقول الشرق الأوسط المشتعل”.

ولدى سؤاله عما إذا كان هناك أي تواصل مع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب أو فريقه، قال بيسكوف “لا لم تجر أي اتصالات بعد”.