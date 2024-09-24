مُستجدّات ورُؤى سويسريّة بعشر لغات
تسجيل الدخول

الكرملين: ضربات إسرائيل على لبنان قد تؤدي لزعزعة استقرار المنطقة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

موسكو (رويترز) – حذر الكرملين يوم الثلاثاء من أن الضربات الإسرائيلية على لبنان من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط تماما وتوسيع نطاق الصراع هناك.

وهاجمت إسرائيل أهدافا لجماعة حزب الله في جنوب لبنان وردت الجماعة المدعومة من إيران بمهاجمة منشآت عسكرية في شمال إسرائيل يوم الثلاثاء، مما يؤجج مخاوف اندلاع صراع شامل بعدما شهد لبنان سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ عقود.

وعند سؤاله عن الضربات الإسرائيلية، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين خلال مكالمة جماعية “هذا حدث يحتمل أن يكون شديد الخطورة حينما يتعلق الأمر باتساع الصراع وبزعزعة الاستقرار تماما في المنطقة. هذا مبعث قلق بالغ لنا بالطبع”.

وتوطد روسيا علاقاتها مع إيران منذ بدء حرب موسكو على أوكرانيا التي تقول روسيا إنها عملية عسكرية خاصة. وتشكك موسكو في تناسب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وأعداد المدنيين القتلى، مما أدى إلى توتر العلاقات مع إسرائيل.

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: جانيس مافريس

ما هو مستقبل نموذج الحياد السويسري؟

هل يمكن التمسك بالحياد في زمن التكتلات والتوترات الجيوسياسية؟

شارك في الحوار
110 إعجاب
80 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: بنيامين فون فيل

ما الذي يمكن أن تتعلمه سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية من بعضهما البعض حاليا؟

ما هو رأيك حول كيفية استفادة الجمهوريات الشقيقة السابقة من بعضها البعض؟

شارك في الحوار
17 إعجاب
24 تعليق
عرض المناقشة

المزيد

نقاش
يدير/ تدير الحوار: كاتي رومي

ما هي التدابير التي ينبغي اتّخاذها للحفاظ على التنوّع البيولوجي في بلدك؟

مبادرة التنوع البيولوجي: متطرّفة للغاية بالنسبة للجهات المعارضة لها، ضرورية بالنسبة للجهات المؤيدة.

شارك في الحوار
57 إعجاب
51 تعليق
عرض المناقشة
قراءة معمّقة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية