الكرملين: ضربات إسرائيل على لبنان قد تؤدي لزعزعة استقرار المنطقة

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موسكو (رويترز) – حذر الكرملين يوم الثلاثاء من أن الضربات الإسرائيلية على لبنان من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط تماما وتوسيع نطاق الصراع هناك.

وهاجمت إسرائيل أهدافا لجماعة حزب الله في جنوب لبنان وردت الجماعة المدعومة من إيران بمهاجمة منشآت عسكرية في شمال إسرائيل يوم الثلاثاء، مما يؤجج مخاوف اندلاع صراع شامل بعدما شهد لبنان سقوط أكبر عدد من القتلى في يوم واحد منذ عقود.

وعند سؤاله عن الضربات الإسرائيلية، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحفيين خلال مكالمة جماعية “هذا حدث يحتمل أن يكون شديد الخطورة حينما يتعلق الأمر باتساع الصراع وبزعزعة الاستقرار تماما في المنطقة. هذا مبعث قلق بالغ لنا بالطبع”.

وتوطد روسيا علاقاتها مع إيران منذ بدء حرب موسكو على أوكرانيا التي تقول روسيا إنها عملية عسكرية خاصة. وتشكك موسكو في تناسب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة وأعداد المدنيين القتلى، مما أدى إلى توتر العلاقات مع إسرائيل.