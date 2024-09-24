الكرملين: ضربات إسرائيل على لبنان قد تزعزع استقرار المنطقة

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موسكو (رويترز) – حذر الكرملين يوم الثلاثاء من أن الضربات الإسرائيلية على لبنان قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الشرق الأوسط تماما وتوسيع نطاق الصراع هناك.

وهاجمت إسرائيل أهدافا لجماعة حزب الله في جنوب لبنان وردت الجماعة المدعومة من إيران بمهاجمة منشآت عسكرية في شمال إسرائيل يوم الثلاثاء، بعد يوم من مقتل المئات في ضربات جوية إسرائيلية لأهداف لحزب الله.

وعند سؤاله عن الضربات الإسرائيلية، قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين خلال مؤتمر صحفي عبر الهاتف “هذا حدث خطير للغاية حينما يتعلق الأمر باتساع الصراع وزعزعة الاستقرار تماما في المنطقة. هذا مبعث قلق بالغ لنا بالطبع”.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موسكو تشجب ما وصفته بضربات “غير تمييزية” تطال مدنيين في لبنان.

وأضافت “هناك حاجة ملحة لوقف دوامة العنف قبل خروج الوضع عن السيطرة تماما. ندعو إلى توقف أعمال القتال على الفور”.

ومضت تقول “يتعين علينا بذل كل ما في وسعنا لمنع الشرق الأوسط من الانزلاق إلى صراع مسلح واسع النطاق حتما ستؤثر عواقبه المدمرة على الجميع في المنطقة وخارجها. ونحن على استعداد للتنسيق مع الشركاء الدوليين والإقليميين لمنع مثل هذا السيناريو الكارثي”.

وتوطد روسيا علاقاتها مع إيران منذ بدأت “عمليتها العسكرية الخاصة” في أوكرانيا. وتشكك موسكو في تناسب القصف الإسرائيلي لقطاع غزة مما أدى إلى توتر العلاقات مع إسرائيل.