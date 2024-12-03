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الكرملين: لم يتحدد موعد بعد لزيارة الرئيس الإيراني إلى روسيا

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موسكو (رويترز) – قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين يوم الثلاثاء إن الترتيبات جارية لزيارة الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إلى روسيا لكن لا توجد مؤشرات حتى الآن حول الموعد المحتمل لها.

وأضاف بيسكوف أنه لم يتضح بعد ما إذا كانت الزيارة ستتم هذا العام، وذكر في الوقت نفسه أنه من الممكن الاتفاق على موعدها في وقت سريع إذا اقتضت الحاجة.

وقال بيسكوف للصحفيين في إفادة يومية “الترتيبات والاستعدادات جارية للزيارة”.

وتستعد موسكو لتوقيع معاهدة ثنائية جديدة مع طهران تتضمن تعاونا دفاعيا أوثق، وهي نوع من معاهدات يوقعها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عادة شخصيا مع نظرائه الأجانب.

وقال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف للتلفزيون الرسمي في أواخر أكتوبر تشرين الأول إنه سيتم توقيع المعاهدة “في المستقبل القريب”.

ووقعت موسكو في يونيو حزيران معاهدة “شاملة” مع كوريا الشمالية تتضمن بندا للدفاع المتبادل.

وتشكل العلاقات العسكرية بين موسكو وطهران مصدر قلق للغرب في وقت تواصل فيه روسيا حربها على أوكرانيا وتسعى إلى تلقي الدعم من حلفائها مثل طهران.

وناقش بوتين وبزشكيان الوضع المتصاعد في سوريا في مكالمة هاتفية يوم الاثنين تعهد خلالها الرئيس الإيراني بالتعاون مع موسكو للمساعدة في حل الأزمة.

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