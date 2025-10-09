The Swiss voice in the world since 1935
الكرملين: موسكو تؤجل القمة الروسية العربية في ظل اقتراب وقف إطلاق النار بغزة

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

(رويترز) – أعلن الكرملين يوم الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اتفقا في اتصال هاتفي على تأجيل القمة الروسية العربية.

وقال الكرملين في بيان “نظرا لانطلاق المرحلة النشطة من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة الأمور إلى طبيعتها في قطاع غزة، اتفق فلاديمير بوتين ومحمد السوداني على أنه سيكون من الصعب على العديد من قادة الدول العربية المدعوين الحضور شخصيا إلى موسكو في ظل هذه الظروف”.

وكان من المقرر عقد القمة في موسكو في 15 أكتوبر تشرين الأول.

(إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)

