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الكرملين عن خطة ترامب بشأن غزة: ننتظر مزيدا من التفاصيل

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موسكو (رويترز) – قال الكرملين يوم الاثنين إنه ينتظر المزيد من التفاصيل حول خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن قطاع غزة، وهي فكرة قوبلت بالتنديد من العديد من الدول.

وقال ترامب يوم الأحد إنه ملتزم بشراء وتملك قطاع غزة لكنه قد يسمح لدول أخرى بالشرق الأوسط بإعادة إعمار مناطق من القطاع الذي مزقته الحرب.

ولدى سؤاله عما إذا كانت خطة ترامب مقبولة بالنسبة لموسكو، أشار المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إلى من يعيشون في قطاع غزة.

وتابع قائلا في مؤتمر صحفي عبر الهاتف “من المهم انتظار المزيد من التفاصيل في هذا الصدد إذا كنا نتحدث عن خطة متكاملة للعمل”، مشيرا إلى أنه يرى أن العدد الكبير من السكان الفلسطينيين في القطاع هو المسألة الأهم في هذا الأمر.

وأضاف بيسكوف “هذا هو الشعب الذي تلقى وعدا بتنفيذ حل الدولتين لمشكلة الشرق الأوسط في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة… هناك الكثير من الأسئلة من هذا القبيل. لا نعرف التفاصيل بعد… وبالتالي يجب أن نتحلى بالصبر”.

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