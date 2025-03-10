الكرملين عن رسالة ترامب لإيران: طهران تتخذ قراراتها بنفسها

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موسكو (رويترز) – قال الكرملين يوم الاثنين إن إيران تحدد مواقفها السياسية بنفسها، وذلك ردا على سؤال عما إذا كانت روسيا أجرت مشاورات مع إيران قبل أو بعد رد طهران على رسالة من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حث فيها الجمهورية الإسلامية على التفاوض بشأن اتفاق نووي.

وقال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي يوم السبت إن طهران لن ترضخ للضغوط لخوض مفاوضات بعد يوم من إعلان ترامب أنه أرسل رسالة حث فيها إيران على الدخول في محادثات بشأن اتفاق نووي جديد.