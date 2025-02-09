الكرملين لا يمكنه “تأكيد أو نفي” الاتصال بين بوتين وترامب

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رفض الكرملين الأحد تأكيد أو نفي تقرير أميركي عن اتصال هاتفي جرى بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين.

ولم تؤكد واشنطن وموسكو رسميا أي اتصال بين الرئيسين منذ تولى ترامب السلطة متعهدا وضع حد سريع للقتال في أوكرانيا.

وذكرت “نيويورك بوست” في وقت متأخر السبت أن ترامب أفاد الصحيفة بأنه تحدث هاتفيا مع بوتين لبحث وضع حد للنزاع في أوكرانيا فيما قال له الرئيس الروسي إنه “يرغب بأن يرى نهاية للقتل”.

ونقلت الصحيفة عن ترامب قوله إنه “يفضل عدم الإفصاح” عن عدد المرات التي تحدّث فيها الرئيسان.

وأفاد الناطق باسم الكرملين دميرتي بيسكوف في تصريحات أدلى بها لوكالة “تاس” الرسمية بأنه لا يمكنه تأكيد أو نفي أن المحادثات جرت، لكنه أشار إلى أن لا علم له عن اتصال من هذا النوع.

وقال “ما الذي يمكنني قوله عن هذا الخبر؟ في وقت توسع الإدارة في واشنطن عملها، تظهر اتصالات متعددة. وتتم هذه الاتصالات عبر مختلف القنوات”.

وتابع “بالطبع، بالنظر إلى هذه الاتصالات العديدة، لا يمكنني شخصيا أن أعرف شيئا ما. لذلك لا يمكنني في هذه الحالة تأكيد أو نفي الأمر”.

وسبق لبيسكوف أن نفى مرات عدة التقارير عن حدوث اتصالات بين ترامب وبوتين قبل عودة الرئيس الأميركي إلى السلطة.

وأفاد الكرملين بأنه ينتظر تلقي “إشارات” عن اجتماع محتمل بين ترامب وبوتين وبأن أي جهة في إدارة ترامب الجديدة لم تتواصل معه لترتيب ذلك.

بور/لين/دص