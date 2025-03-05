الكرملين يؤكد النظر “بإيجابية” إلى احتمال التفاوض حول السلام مع أوكرانيا

afp_tickers

3دقائق

وصف الكرملين الأربعاء إعلان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي استعداده للتفاوض على إنهاء الحرب المتواصلة منذ ثلاث سنوات مع روسيا بأنه “إيجابي”.

وأفاد الرئيس الأوكراني الثلاثاء بأنه “مستعد للجلوس على طاولة المفاوضات في أقرب وقت لتقريب فرص تحقيق سلام دائم” في ظل الخلاف غير المسبوق بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين ردا على سؤال طرحته فرانس برس إن “هذا النهج إيجابي بالمجمل”.

وفي خطاب أمام الكونغرس الثلاثاء، تلا الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسالة قال إنه تلقاها من زيلينسكي أكد فيها الأخير أنه مستعد للتفاوض على السلام.

شكك الكرملين مرارا في الماضي في إمكانية التفاوض مع زيلينسكي.

والأربعاء، أشار بيسكوف إلى مرسوم أقره زيلينسكي يستبعد عقد مفاوضات مباشرة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

أكد الرئيس الأوكراني عدة مرات مذاك بأنه سيكون مستعدا للاجتماع مع بوتين، شرط اتفاق كييف مع حلفائها الغربيين على موقف تفاوضي موحد قبل ذلك.

من جانبها، اتهمت موسكو زيلينسكي بأنه رئيس غير شرعي، مشيرة إلى انقضاء ولايته البالغة مدتها خمس سنوات بعد انتخابه رئيسا في 2019.

وتحظر الأحكام العرفية في أوكرانيا إجراء انتخابات أثناء فترة الحرب.

أيد أبرز داعمي زيلينسكي الأوروبيين تعليق إجراء انتخابات في ظل الغزو الروسي، رغم أن ترامب زعم بأن الرئيس الأوكراني لا يحظى بالشعبية في بلاده ودعاه إلى إجراء انتخابات.

وأعلن ترامب وقف المساعدات الأميركية لكييف هذا الأسبوع بعد المشادة بينه وبين زيلينسكي في المكتب البيضوي الجمعة.

وتتزايد المخاوف في كييف وفي أنحاء أوروبا من أن يكون ترامب يحاول إرغام أوكرانيا على القبول باتفاق سلام يصب إلى حد كبير في مصلحة موسكو.

وأفادت وزارة الدفاع في موسكو بأن القوات الروسية سيطرت في الأثناء على قرية صغيرة في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

ورغم سيطرتها على مزيد من المناطق، إلا أن وتيرة تقدم القوات الروسية تباطأت في شباط/فبراير، بحسب تحليل فرانس برس للبيانات الصادرة عن “معهد دراسة الحرب” ومقره الولايات المتحدة.

بور/لين/ص ك