الكرملين يتوقع مفاوضات “صعبة جدا” مع كييف في اسطنبول

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أعلن الكرملين الأربعاء أنّه يتوقع “محادثات صعبة جدا” مع كييف في إطار جولة مباحثات جديدة تُعقد في اسطنبول مساء الأربعاء، مستبعدا بذلك إمكانية تحقيق تقدّم دبلوماسي سريع لإنهاء الحرب.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي “لقد غادر وفدنا إلى اسطنبول، ومن المقرر إجراء محادثات هذا المساء… لا أحد يتوقع مسارا سهلا. ستكون صعبة جدا”، مجددا تأكيده أنّ المقترحات التي قدّمتها الأطراف المتحاربة لإنهاء النزاع “متعارضة تماما”.

من جهته، أعرب مصدر في الوفد الأوكراني عن أمله في مقاربة روسية “بنّاءة” في المدينة التركية.

وقال لوكالة فرانس برس “يعتمد كلّ شيء على ما إذا كانت روسيا ستتوقف عن اعتماد لهجة الانذارات وتتخذ موقفا بنّاءً”، مضيفا أنّ “هذا سيحدّد ما إذا كان بالإمكان تحقيق نتائج في هذا الاجتماع”.

وتُعقد جولة المحادثات، وهي الثالثة من نوعها بين الطرفين في اسطنبول، حوالى الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي (16,00 بتوقيت غرينتش) بحضور وزير الخارجية التركي. وتأتي بعد ضغط من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أمهل روسيا 50 يوما للتوصل إلى اتفاق مع كييف وإلا فستواجه عقوبات صارمة.

وتتهم كييف وحلفاؤها الكرملين بعرقلة المفاوضات، عبر الإصرار على مطالب مبالغ بها ومرفوضة من قبلها، في حين يواصل الجيش الروسي قصفه وهجماته على الجبهة حيث لا يزال يحقّق تقدّما.

والأربعاء، أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على قرية فاراتسيني في منطقة سومي شمال شرق أوكرانيا.

وفي هذا الصدد، اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أنّ المهلة التي حددها ترامب بـ50 يوما تشكّل فترة “طويلة للغاية” في وقت “يموت مدنيون أبرياء كل يوم”.

وأدى النزاع الذي بدأ في شباط/فبراير 2022 بغزو روسي واسع النطاق لأوكرانيا، إلى مقتل عشرات آلاف العسكريين والمدنيين على الجانبين.

– “مذكرات” وتبادل أسرى –

ويبدو أن احتمال إحراز تقدم يذكر ما زال محدودا إذ إن مواقف الجانبين متعارضة بشكل كبير.

ونظمت جولتان من المحادثات في أيار/مايو وحزيران/يونيو في إسطنبول لكنهما فشلتا في تحقيق أي اختراق. لكنّ البلدين اتفقا على تبادل مئات الأسرى من كل جانب وإعادة جثث جنود.

وأشار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الثلاثاء إلى أنه يتوقع مناقشة عمليات تبادل جديدة مع موسكو وإعادة أطفال أوكرانيين نُقلوا قسرا إلى روسيا، معربا عن رغبته في “التحضير لاجتماع” مع نظيره فلاديمير بوتين من أجل “وضع حدّ فعلي لهذه الحرب”.

وكما في الجولات السابقة، سيرأس الوفد الأوكراني في إسطنبول وزير الدفاع السابق رستم عمروف الذي يشغل حاليا أمانة مجلس الأمن القومي.

من جانبه، أعلن بيسكوف الأربعاء أنّ الوفد الروسي “لم يتغيّر”، وكما في المرّات السابقة، سيقوده وزير الثقافة السابق والمؤرّخ فلاديمير ميدينسكي الذي يعتبر مسؤولا من الصف الثاني، وهو مستوى تمثيل كان قد أغضب كييف.

وتجرى جولة المباحثات برعاية تركية عبر وزير الخارجية هاكان فيدان ورئيس الاستخبارات إبراهيم كالين.

ووفق بيسكوف، فإنّ المحادثات ستركّز على “المذكرات” التي تمّ تبادلها في حزيران/يونيو بين المعسكرين والتي تتضمّن اقتراحات كلّ منهما بشأن السلام، مشيرا إلى أنّها “متعارضة تماما”.

أضاف أنّه سيتم بحث “عملية مهمة للغاية” وهي تبادل أسرى بين الطرفين.

– ضربات ليلية جديدة –

ميدانيا، تتواصل المعارك على الجبهات ويستمر القصف الروسي على أوكرانيا.

وليل الثلاثاء الأربعاء، استهدفت 71 مسيّرة روسية أوكرانيا، وفقا لسلاح الجو الأوكراني، ما أدى إلى إصابة طفلين بجروح في منطقة خيرسون (جنوب) حيث قُتلت امرأة أيضا في قصف مدفعي روسيا، وفقا للسلطات المحلية.

من جهته، أعلن الجيش الروسي تحييد 33 مسيّرة أوكرانية أُطلقت خلال الليل على الأراضي الروسية.

وقدمت روسيا قائمة مطالب تشمل انسحاب القوات الأوكرانية من أربع مناطق أعلنت موسكو ضمها في أيلول/سبتمبر 2022، لكنها لا تسيطر عليها بالكامل بالإضافة إلى شبه جزيرة القرم التي ضمتها في العام 2014، وطلبت من كييف رفض كل أشكال الدعم العسكري الغربي وعدم الانضمام إلى الناتو.

وترفض أوكرانيا هذه الشروط وتطالب بانسحاب كامل للقوات الروسية من أراضيها وضمانات أمنية من الغرب تشمل استمرار تسليم الأسلحة ونشر قوات أوروبية، وهو ما تعارضه موسكو.

وتُصر كييف كذلك بالتنسيق مع حلفائها الأوروبيين، على ضرورة وقف إطلاق نار لمدة 30 يوما، وهو ما ترفضه موسكو المتفوقة ميدانيا.

ومنذ عودته الى البيت الأبيض في كانون الثاني/يناير، ضغط ترامب على الجانبين لإجراء محادثات مباشرة. لكن الجهود المبذولة للتوصل إلى حل دبلوماسي للحرب لم تفلح في تحقيق اختراق.

ولم يخف ترامب أخيرا شعوره بخيبة أمل من بوتين. وأمهل نظيره الروسي في منتصف تموز/يوليو 50 يوما للتوصل إلى اتفاق وإلا سيواجه عقوبات واسعة النطاق. ولم تردّ موسكو بعد على هذه المهلة.

كما أعلنت واشنطن أنها ستستأنف مدّ كييف بالسلاح ضمن اتفاق مع الناتو.

بور/الح-ناش/كام