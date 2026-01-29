The Swiss voice in the world since 1935
الكرملين يدعو للحوار بين أمريكا وإيران والامتناع عن استخدام القوة

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

موسكو 29 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الكرملين اليوم الخميس إن فرص إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لم تُستنفد بعد وإن أي استخدام للقوة ضد طهران يمكن أن يؤدي إلى “فوضى” في المنطقة وعواقب وخيمة.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعد يوم من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة النووية، وإلا ستواجه هجوما أمريكيا محتملا.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)

