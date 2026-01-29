الكرملين يدعو للحوار بين أمريكا وإيران والامتناع عن استخدام القوة

موسكو 29 يناير كانون الثاني (رويترز) – قال الكرملين اليوم الخميس إن فرص إجراء محادثات بين الولايات المتحدة وإيران لم تُستنفد بعد وإن أي استخدام للقوة ضد طهران يمكن أن يؤدي إلى “فوضى” في المنطقة وعواقب وخيمة.

وجاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بعد يوم من دعوة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى اتفاق بشأن الأسلحة النووية، وإلا ستواجه هجوما أمريكيا محتملا.

(إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية – تحرير مروة غريب)