الكرملين يرحب بوقف النار في إيران ويأمل إحياء محادثات أوكرانيا

reuters_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

موسكو 8 أبريل نيسان (رويترز) – رحب الكرملين اليوم الأربعاء بوقف إطلاق النار لمدة أسبوعين بين الولايات المتحدة وإيران وعبر عن أمل روسيا في أن يتوفر للولايات المتحدة الوقت والمجال لاستئناف محادثات السلام الثلاثية بشأن أوكرانيا.

وفي مؤتمر صحفي، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف “تلقينا أنباء الهدنة بقدر من الرضا. ونرحب بقرار عدم المضي قدما في مسار التصعيد المسلح”.

وردا على سؤال حول ما إذا كان وقف إطلاق النار مع إيران سيسهل استئناف المحادثات بشأن أوكرانيا، قال بيسكوف “نأمل أن يتوفر للولايات المتحدة في المستقبل المنظور وقتا إضافيا وفرصة أكبر لعقد اجتماعات في إطار ثلاثي”، في إشارة إلى المحادثات التي جرت بين روسيا وأوكرانيا والولايات المتحدة.

وذكرت روسيا سابقا أن محادثات السلام بشأن أوكرانيا توقفت بعد اندلاع حرب إيران.

وانطلقت المفاوضات العام الماضي في إسطنبول، وعُقدت محادثات ثلاثية مع الولايات المتحدة في بداية هذا العام في أبوظبي وجنيف.

غير أن مسار التفاوض ظل بطيئا إلى حد كبير بسبب الجمود المرتبط بملف الأراضي. وتطالب روسيا أوكرانيا بالتخلي عما تبقى من منطقة دونباس، في حين ترفض أوكرانيا تقديم تنازلات عن أراض لم تتمكن القوات الروسية من السيطرة عليها رغم مرور أكثر من أربع سنوات على اندلاع الحرب.

(إعداد أميرة زهران وبدور السعودي للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )

