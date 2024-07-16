الكرملين يردّ بحذر على تصريحات زيلينسكي بشأن قمة سلام في أوكرانيا

afp_tickers

7دقائق

ردّ الكرملين بحذر شديد على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي فتح الباب الإثنين أمام محادثات مع موسكو، للمرة الأولى منذ ربيع العام 2022، طارحاً حضور موسكو قمة سلام مستقبلية.

وأكد زيلينسكي الإثنين أنّه يؤيّد حضور موسكو قمة مقبلة، بعد مؤتمر نُظّم في سويسرا منتصف حزيران/يونيو بشأن السلام في أوكرانيا وجمع عشرات رؤساء الدول والحكومات بينما استُبعدت روسيا.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مقابلة مع قناة “زفيزدا” نُقلت عبر تلغرام الثلاثاء، إنّ “قمة السلام الأولى لم تكن قمة سلام على الإطلاق. لذا، ربما من الضروري أولاً فهم ما يعنيه (زيلينسكي)”.

وكان زيلينسكي أعلن الإثنين أنّه يريد تقديم “خطّة للسلام العادل” في تشرين الثاني/نوفمبر (شهر الانتخابات الرئاسية الأميركية)، وذلك بعد عامين ونصف عام من بدء النزاع في أوكرانيا الذي خلّف مئات آلاف الضحايا.

وفي الوقت ذاته، أعرب عن أمله في عقد قمّة أخرى بشأن السلام في أوكرانيا يمكن أن تشارك فيها موسكو هذه المرة. وقال “أعتقد أنّه يجب أن يشارك ممثلون روس في هذه القمة الثانية”.

وتحتل روسيا حوالى 20 في المئة من الأراضي الأوكرانية، بينما لا تزال احتمالات التوصل إلى وقف لإطلاق النار أو إلى سلام دائم بين كييف وموسكو، ضئيلة في هذه المرحلة.

لكن هذه المرة هي الأولى منذ فشل المحادثات في ربيع العام 2022 عقب الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير من العام ذاته، التي يطرح فيها زيلينسكي فكرة إجراء مناقشات مع روسيا من دون انسحاب روسي مسبق من الأراضي الأوكرانية.

وحتى الآن، استبعد الكرملين أي محادثات سلام طالما لم تتخلّ أوكرانيا عن المناطق الخمس التي أعلنت موسكو ضمّها وعن تحالفها مع الغرب، الأمر الذي يعتبر بمثابة استسلام.

ميدانياً، لم يحقّق أيّ من المعسكرَين اختراقاً حاسماً، رغم استمرار المعارك المكثّفة والعنيفة بشكل يومي.

غير أنّ الجيش الروسي الأكثر عدداً وقوّة، يستولي تدريجاً على أراضٍ في شرق البلاد، بينما يتكبّد خسائر فادحة على مستوى الجنود والعتاد.

– الانتخابات الأميركية –

وتكرّر أوكرانيا بانتظام الرغبة في استعادة سيادتها على كامل الأراضي التي تحتلّها روسيا، بما في ذلك شبه جزيرة القرم التي ضمّتها موسكو عام 2014.

ويأتي ذلك فيما يكرّر الرئيس الروسي شروطه التي رفضتها كييف وحلفاؤها، أي التخلّي عن المناطق الأربع التي أعلنت موسكو ضمّها إضافة إلى شبه جزيرة القرم، وضمان أن تتخلّى أوكرانيا عن الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ويقول المسؤولون الغربيون إنّ الأمر متروك للمسؤولين الأوكرانيين لاتخاذ قرار بشأن ومتى وكيف يأملون خوض نقاش مع روسيا. وكما كييف، يشّددون على احترام سلامة الأراضي الأوكرانية.

وفي هذا الإطار، قال الناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر الإثنين، “إذا كانوا يريدون دعوة روسيا إلى القمة، فإنّنا سندعم ذلك”، لكنّه أشار إلى أنّه حتى الآن، لم يُظهر الكرملين أيّ إشارة إلى رغبته في دعم حلّ دبلوماسي للنزاع.

غير أنّ نتائج الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة، الحليف الرئيسي لأوكرانيا، قد تؤدي دوراً مهماً في استمرار الصراع.

فقد تعهّد الجمهوري دونالد ترامب الذي أشاد بسياسات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الماضي، وقف الحرب خلال أسابيع إذا انتُخب رئيساً في تشرين الثاني/نوفمبر، الأمر الذي أثار مخاوف من إمكان خفض المساعدات الأميركية التي تعدّ أساسية بالنسبة إلى أوكرانيا.

– “لا سبب” –

وأعرب الخبير السياسي ألكسندر غابويف مدير معهد “كارنيغي روسيا أوراسيا” الذي يتخذ في برلين مقرّاً، عن اعتقاده أنّ تصريح زيلينسكي يأتي عقب “تعزيز موقف المجتمع الدولي” خلال القمة التي عُقدت في سويسرا حيث أبدت عشرات الدول دعمها لكييف.

وأوضح أنّه قبل زيلينسكي، طرح مسؤولون أوكرانيون مشاركة محتملة للروس في قمة ثانية “لتقديم إنذار نهائي لهم”.

وبينما أعرب عن شكوك، أشار إلى أنّه “من غير المرجّح” أن تؤدي هذه التصريحات الأوكرانية إلى “تغييرات ملموسة” على المستوى الدبلوماسي، ومن ناحية أخرى رأى أنّه “ليس لدى روسيا أيّ سبب للمشاركة في مؤتمرات دبلوماسية في هذه المرحلة”.

وفي الماضي، فشلت محاولات عدّة للوساطة والتفاوض.

وخلال الأسابيع الأولى من الهجوم الروسي عام 2022، التقى وفدان روسي وأوكراني في بيلاروس ثمّ في تركيا، من أجل محاولة التوصّل إلى اتفاق سلام، لكن ذلك لم يفض إلى نتيجة.

وفي شباط/فبراير 2023، قدّمت الصين حليفة روسيا، خطّة سلام لأوكرانيا، غير أنّ كييف وموسكو لم تعتمد عليها لاستئناف المناقشات.

وأخيراً، رفضت كييف وحلفاؤها دعوة رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان أوكرانيا إلى وقف إطلاق النار. ويعتبر أوربان المحاور الوحيد لموسكو في المعسكر الغربي وتتولّى بلاده حالياً الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، وكان زار كييف ثمّ موسكو في تموز/يوليو.

بور/ناش/الح