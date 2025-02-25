الكرملين يشير إلى “آفاق واسعة” للتعاون مع الولايات المتحدة في مجال المعادن الاستراتيجية

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قال الكرملين الثلاثاء إنه يرى فرصا للتعاون مع الولايات المتحدة في ما يتعلق باحتياطات روسيا الكبيرة من المعادن النادرة ذات الأهمية الإستراتيجية.

وقال بوتين في مقابلة تلفزيونية مساء الاثنين “نحن مستعدّون لجذب شركاء أجانب إلى أراضينا الجديدة التي أعيدت إلى روسيا. هناك بعض التحفّظات. نحن مستعدّون للعمل مع شركائنا، بمن فيهم الأميركيون، في المناطق الجديدة”.

وأضاف خلال المقابلة بعد استدعاء حكومته لاجتماع بشأن موارد البلاد من المعادن النادرة ذات الأهمية الاستراتيجية، أنّ روسيا رائدة في العالم من حيث الاحتياطات، وتملك احتياطات أكبر بكثير من تلك الموجودة في أوكرانيا ويجب أن تستغلها أكثر.

وأضاف “سنعمل بكل سرور مع أيّ شركاء أجانب وبينهم الأميركيون”.

وأضاف الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف في مؤتمر صحافي “هناك آفاق واسعة جدا تفتح في هذا المجال”، مشيرا إلى أن “الأميركيين يحتاجون إلى معادن نادرة. لدينا كمية كبيرة منها”.

ويضغط الرئيس الأميركي دونالد ترامب من أجل توقيع أوكرانيا اتفاقا يمنح واشنطن امتياز الوصول إلى احتياطاتها من المعادن مثل التيتانيوم والليثيوم.

لكن روسيا استغلت هذا الموضوع أيضا فيما عقد بوتين اجتماعا مع حكومته مساء الاثنين لمناقشة تطوير هذا القطاع.

واحتلت روسيا أراضي في شرق أوكرانيا وجنوبها يحتوي باطنها على كميات كبيرة من الليثيوم والمعادن الأخرى.

وقال بيسكوف إن روسيا مستعدة لاتفاق مماثل “مع توافر الإدارة السياسية لذلك”.

لكن بيسكوف حذر من أن روسيا ما زالت تحتاج إلى وقت لإعادة بناء علاقاتها مع الولايات المتحدة التي فرضت عقوبات شديدة على اقتصادها بسبب الصراع في أوكرانيا.

وقال “لكي نقول إننا نثق بالأميركيين (…) علينا أن نتخذ الكثير من الخطوات الصغيرة تجاه واحدنا الآخر، وهو ما سيسهل إعادة بناء الثقة”.

وتابع “لقد حصل ضرر كبير. لا يمكن الإصلاح بين عشية وضحاها”.

بور/الح/غ ر