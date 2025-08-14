الكرملين يعلن أن محادثات بوتين وترامب ستكون “ثنائية” في ألاسكا

أعلن الكرملين الخميس أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي دونالد ترامب سيجريان محادثات “ثنائية” تهدف إلى تسوية النزاع في أوكرانيا خلال قمتهما التاريخية في ألاسكا الجمعة.

والاجتماع المقرر عقده في قاعدة جوية أميركية قرب أنكوريج، سيأتي في إطار أول زيارة يقوم بها بوتين لدولة غربية منذ بدء الهجوم الروسي على أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

من غير المقرر أن يشارك في القمة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي التقى رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في لندن الخميس.

وبعد نحو ثلاث سنوات ونصف سنة من النزاع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف، حثّ ترامب نظيره الروسي الأربعاء على الجنوح إلى السلام أو مواجهة “عواقب وخيمة جدا”.

وقال الكرملين إن المحادثات من المقرر أن تبدأ الساعة 11,30 صباحا (19,30 بتوقيت غرينتش) الجمعة.

وصرّح المستشار الرئاسي الروسي يوري أوشاكوف للصحافيين “ستجرى هذه المحادثة بصيغة ثنائية، بطبيعة الحال بمشاركة مترجمين”.

وأضاف “ستليها مفاوضات بين الوفود، ستستمر خلال فطور عمل”.

وتابع أوشاكوف “من الواضح للجميع على الأرجح أن الموضوع الرئيسي سيكون تسوية الأزمة الأوكرانية”، كما ستتم مناقشة مسائل أوسع نطاقا تتعلق بالسلام والأمن.

وأوضح أن بوتين وترامب سيعقدان مؤتمرا صحافيا مشتركا بعد لقائهما، من أجل “تلخيص نتائج المفاوضات”.

– زيلينسكي يلتقي ستارمر –

رحب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الخميس بالجهود الأميركية لإنهاء النزاع في أوكرانيا.

وقال خلال لقائه عددا من كبار المسؤولين الروس “أرى أن الإدارة الأميركية… تبذل جهودا نشطة وصادقة لإنهاء القتال”.

وأشار أيضا إلى أن المحادثات مع الولايات المتحدة قد تسفر عن اتفاق بشأن ضبط الأسلحة النووية.

عشية القمة، أطلقت أوكرانيا عشرات الطائرات المسيّرة على روسيا، ما أدى إلى إصابة عدة أشخاص وإشتعال حرائق في مصفاة نفط في مدينة فولغوغراد (جنوب).

وفي الأثناء، أعلنت روسيا أن قواتها سيطرت على بلدتين جديدتين في شرق أوكرانيا، حيث تتقدم قواتها منذ أشهر.

وكان زيلينسكي الذي رفض التنازل عن أراض لروسيا ضمن أي اتفاق سلام، قد التقى رئيس الوزراء البريطاني ستارمر في وقت سابق الخميس.

استقبل ستارمر الرئيس الأوكراني بعناق حار ومصافحة على درجات مقر إقامته في داونينغ ستريت.

وفي أعقاب محادثاتهما، قال ستارمر عبر منصة إكس إن “بريطانيا ستقف دائما إلى جانب أوكرانيا”.

جاءت الاجتماعات غداة عقد زعماء أوروبيين وترامب مؤتمرا عبر الفيديو.

– تبادل جديد للأسرى –

وأدى تصعيد الهجوم الروسي واستبعاد زيلينسكي من قمة ألاسكا الجمعة إلى ازدياد المخاوف في أوروبا من أن يتوصل ترامب وبوتين إلى اتفاق يفرض تنازلات مؤلمة على أوكرانيا.

وقال الرئيس الأميركي في البداية إنه سيكون هناك “تبادل للأراضي”، لكن يبدو أنه تراجع عن ذلك بعد أن تحدث مع القادة الأوروبيين الأربعاء.

وقال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب في تصريحات أدلى بها بعد مؤتمر الأربعاء، إن ترامب أشار إلى أنه “لن يكون هناك نقاش حول الأراضي” خلال القمة.

وأضاف أن “إشارة رئيسية أخرى هي أن الرئيس ترامب يسعى إلى وقف إطلاق النار”.

وأشار ترامب إلى أنه قد يكون هناك اجتماع ثان يجمع زيلينسكي وبوتين إذا نجح الأول.

وقال الأربعاء لصحافيين “إذا رأيتُ أنه من غير المناسب عقده لأننا لم نحصل على الإجابات التي يجب أن نحصل عليها، فلن يكون هناك اجتماع ثانٍ”.

وأضاف “إذا سارت الأمور على ما يرام في الاجتماع الأول، سنجري اجتماعا ثانيا سريعا” يضم بوتين وزيلينسكي.

وأعلنت روسيا الخميس أنها أعادت 84 أسيرا إلى أوكرانيا مقابل عدد مماثل من أسرى الحرب الروس، في أحدث حلقة من عمليات التبادل التي شملت مئات الأسرى من الطرفين هذا العام.

