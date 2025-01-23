الكرملين يعلن استعداده لحوار مع ترامب قائم على “احترام متبادل”

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أعرب الكرملين الخميس عن استعداده لحوار قائم على “احترام متبادل” مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي هدّد بعقوبات جديدة على روسيا إذا لم تتوصّل إلى اتفاق مع أوكرانيا ينهي النزاع.

ومنذ فوز الملياردير الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأميركية، تنتظر الدول الغربية وروسيا وأوكرانيا معرفة موقف سيّد البيت الأبيض الذي لا يمكن التنبّؤ بخطواته، خصوصا في ما يتعلّق بالمساعدات العسكرية الأميركية الأساسية لأوكرانيا والتنازلات التي سيطالب موسكو وكييف بها، لا سيّما أنه يجاهر بحسن علاقته بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وبعد أيّام من الصمت، صرّح الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف الخميس أنه لا يرى “أيّ جديد على وجه التحديد” في التصريحات الأولى التي صدرت عن الرئيس الأميركي في هذا الشأن.

وأشار بيسكوف إلى أن دونالد ترامب الذي تولّى الرئاسة الأميركية بين 2017 و2021 “كان أكثر رئيس أميركي لجأ إلى التدابير العقابية”.

وأكّد الناطق باسم الكرملين “نبقى مستعدّين للحوار، لحوار على قدم المساواة مبني على الاحترام المتبادل”.

وذكّر بـ”الحوار الكبير الذي كان بينه (أيّ ترامب) وبين بوتين خلال ولايته الرئاسية الأولى”، مشيرا إلى أن الكرملين ينتظر “مؤشّرات” بهذا الخصوص من البيت الأبيض.

وقال ترامب في مناسبات عدة إنه يستعدّ للتحدث مع الرئيس الروسي لكن من دون إعطاء موعد محدّد.

وأعرب فلاديمير بوتين من جهته عن استعداده لمقابلة أو مناقشة مع نظيره الأميركي.

غير أن الرئيس الجمهوري هدّد روسيا الأربعاء بعقوبات جديدة إذا لم تتوصّل إلى اتفاق “على الفور” مع أوكرانيا لإنهاء النزاع الذي شنّته قبل نحو ثلاث سنوات.

وكتب ترامب على شبكته تروث سوشل “إذا لم نعقد صفقة، قريبا، لا خيار آخر لدي سوى فرض ضرائب باهظة ورسوم جمركية وعقوبات على كل ما قد تبيعه روسيا للولايات المتحدة ولدول أخرى”.

– ضبابية –

والإثنين، يوم تنصيب الملياردير الجمهوري الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة، حضّ ترامب للمرّة الأولى بوتين على التوصّل إلى “اتفاق” سلام، إذ إن الأخير في نظره “يدمّر روسيا بعدم إبرام صفقة”.

وتعهّد دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية إنهاء الحرب في أوكرانيا “خلال 24 ساعة” من دون أن يوضح كيف ينوي القيام بذلك.

وكلّف بهذا الملّف الجنرال المتقاعد كيث كيلوغ الذي دعا كييف إلى تقديم تنازلات.

ورغم الضبابية التي تلف النوايا الفعلية للأطراف المعنية، يُنظر إلى عودة ترامب كمحطّة فاصلة في النزاع في أوكرانيا.

وتعدّ الولايات المتحدة أكبر الجهات التي توفّر دعما عسكريا لكييف. وقد انتقد ترامب هذه المساعدات خلال حملته، لكنه لم يعلن بوضوح منذ تنصيبه إن كان ينوي إبقاءها أو إلغاءها.

وتخشى أوكرانيا أن تُدفع إلى طاولة المفاوضات وهي في وضع غير مناسب لها في ظلّ الصعوبات التي تواجهها في الميدان.

ويواصل الجيش الروسي تقدّمه خصوصا في شرق أوكرانيا في وجه قوّات أوكرانية منهكة وأقلّ عتادا وعديدا.

وفرضت الولايات المتحدة حزم عقوبات على الواردات من روسيا التي انخفضت بشكل حاد من 4,3 مليارات دولار بين كانون الثاني/يناير وتشرين الثاني/نوفمبر 2023 إلى 2,9 مليار دولار خلال الفترة عينها من العام الماضي، لتشكّل أقلّ من 0,1 % من واردات الولايات المتحدة.

وتُصدّر روسيا خصوصا إلى الولايات المتحدة الأسمدة والمعادن.

وتمكّن الاقتصاد الروسي من مواجهة العقوبات الغربية على نطاق واسع، متحدّيا بذلك الآمال الغربية في أن تؤدي هذه القيود إلى انهيار اقتصادي.

وأقرّ بيسكوف الخميس بأنّ روسيا تواجه “مشكلات” اقتصادية، “كما هي الحال في كل البلدان”، لكنّه أكد أنّ بلاده لديها الموارد لتلبية “كل المتطلّبات العسكرية”.

بور/ناش-م ن/الح