الكرملين ينفي حصول مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب

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نفى الكرملين الإثنين حصول اتصال هاتفي بين الرئيس فلاديمير بوتين ودونالد ترامب منذ فوز الأخير بالانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي، وذلك عقب تقرير لصحيفة واشنطن بوست الأميركية بهذا الشأن الأحد.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن ما أوردته الصحيفة “لا يمت للواقع بأي صلة على الإطلاق، هذا مجرد اختلاق… هذا ببساطة نبأ كاذب”.

وأضاف “حتى الآن، ليس هناك من خطط ملموسة” لاجراء مثل هذه المحادثات. وقد أبدى الرجلان الأسبوع الماضي استعدادهما للتحادث.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” أفادت الأحد نقلا عن مصادر لم تكشفها أن ترامب تحدث إلى الرئيس الروسي وحضه على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا.

وقال متحدث باسم الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب في تصريح لوكالة فرانس برس إنه “لن يعلق على المكالمات الخاصة بين الرئيس ترامب وقادة آخرين”. وكان ترامب تحدث الأسبوع الماضي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وذكرت “واشنطن بوست” أن ترامب وبوتين ناقشا هدف السلام في القارة الأوروبية. وقال الرئيس الجمهوري المنتخب إنه يأمل في إجراء محادثات متابعة لمناقشة “حل الحرب في أوكرانيا قريبا”.

وبحسب بيسكوف، فان بوتين كرر الأسبوع الماضي “أنه منفتح على أي مفاوضات” مع الغرب بشأن أوكرانيا، لكن “لم يتم إرسال أي إشارة” منهم.

وأضاف، “إذا قالوا إن الإشارات ستصل، فيجب انتظارها. في الوقت الراهن، لم تصل أي إشارة”.

بور/كام-نور