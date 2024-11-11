الكرملين ينفي حصول مكالمة هاتفية بين بوتين وترامب

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نفى الكرملين الإثنين ما أوردته صحيفة أميركية بشأن اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، مشيرا الى أن موسكو لم تتلق بعد أي مؤشرات من الحلفاء الغربيين لكييف عن استعدادهم للبحث في سبل إنهاء حرب أوكرانيا.

وكانت صحيفة “واشنطن بوست” أفادت الأحد نقلا عن مصادر لم تكشفها أن ترامب الذي سينصّب رئيسا للولايات المتحدة في 20 كانون الثاني/يناير، تحدث إلى الرئيس الروسي وحضّه على عدم تصعيد الحرب في أوكرانيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين إن ما أوردته الصحيفة “لا يمت للواقع بأي صلة على الإطلاق، هذا مجرد اختلاق… هذا ببساطة نبأ كاذب” مضيفا “حتى الآن، ليس هناك من خطط ملموسة” لاجراء مثل هذه المحادثات. وقد أبدى الرجلان الأسبوع الماضي استعدادهما للتحادث.

وقال متحدث باسم الفريق الانتقالي للرئيس الأميركي المنتخب في تصريح لوكالة فرانس برس إنه “لن يعلق على المكالمات الخاصة بين الرئيس ترامب وقادة آخرين”. وكان ترامب تحدث الأسبوع الماضي مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وردا على استفسار لوكالة فرانس برس، أشار مسؤول كبير في الرئاسة الأوكرانية أيضا إلى عدم وجود تأكيد لهذا الاتصال أو بحقيقة أنه كان يتعلق بالنزاع في أوكرانيا.

– “نواصل العملية العسكرية” –

وقال بيسكوف “من جانبنا، نواصل العملية العسكرية الخاصة” مستخدما المصطلح الروسي الرسمي للحرب.

وبعد مرور أكثر من عامين ونصف عام على شن روسيا هجومها على أوكرانيا، تطالب موسكو التي تتقدّم قواتها ميدانيا، أوكرانيا بالاستسلام والتنازل عن جزء كبير من أراضيها والتخلي عن طموحها في الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو). وكلّها شروط غير مقبولة بالنسبة إلى كييف.

وتواجه القوات الأوكرانية صعوبات ميدانية خصوصا في شرق البلاد، تعود بشكل رئيسي الى نقص العديد والعتاد بالإضافة إلى تأخر المساعدات العسكرية الغربية، فيما يواصل الجيش الروسي التقدم التدريجي الذي يحققه منذ أشهر في شرق أوكرانيا.

وبعد هجمات متبادلة بمسيّرات على نطاق غير مسبوق في نهاية هذا الأسبوع، قُتل ستة أشخاص على الأقل ليل الأحد الاثنين وأصيب حوالى عشرين آخرين في هجمات روسية في ميكولايف وزابوريجيا في جنوب أوكرانيا، وفقا للسلطات المحلية.

وفي أخبار سيئة إضافية بالنسبة إلى أوكرانيا، وقّع بوتين معاهدة دفاع مشترك مع بيونغ يانغ الأحد تزامنا مع تحذير الغرب من التصعيد الكبير في الصراع والمتمثل في مشاركة آلاف الجنود الكوريين الشماليين في القتال.

وتتّهم كييف وحلفاؤها الغربيون موسكو بنشر جنود من حليفتها كوريا الشمالية في منطقة كورسك بجنوب روسيا، حيث شنّ الجيش الأوكراني عملية عسكرية مباغتة في آب/أغسطس أتاحت له السيطرة على مساحة واسعة تقدر بمئات الكيلومترات. وتقول كييف إن الجنود الكوريين الشماليين بدأوا القتال الى جانب الجيش الروسي.

كما أن انتخاب ترامب الذي قال خلال حملته الانتخابية مرارا إنه قادر على إنهاء الحرب في أوكرانيا “في 24 ساعة”، يثير قلق أوكرانيا والأوروبيين من وقف الرئيس الأميركي الجديد المساعدات المخصصة لأوكرانيا في الأشهر المقبلة.

لكن الأحد، تحدث المستشار الألماني أولاف شولتس مع دونالد ترامب وأعلنا أنهما “مستعدان للعمل معا من أجل عودة السلام إلى أوروبا”، وفق ما أعلنت الحكومة الألمانية.

– “لا إشارة” من الغرب –

وبحسب بيسكوف، فإن بوتين كرر الأسبوع الماضي “أنه منفتح على أي مفاوضات” مع الغرب بشأن أوكرانيا، لكن “لم يتم إرسال أي إشارة” منهم.

وأضاف “إذا قالوا إن الإشارات ستصل، فيجب انتظارها. في الوقت الراهن، لم تصل أي إشارة”.

ورغم أن المسؤولين الروس يعلنون عن استعدادهم للحوار، فهم يكررون أن ذلك يجب أن يتم وفقا لشروطها والوقائع الميدانية على الجبهة.

قال رئيس مجلس الأمن الروسي سيرغي شويغو إن الغرب يجب أن يتفاوض مع موسكو بشأن أوكرانيا من أجل تجنّب “تدمير الشعب الأوكراني”.

وصرّح شويغو خلال اجتماع لمسؤولين أمنيين من دول مجاورة لروسيا “الآن بما أن الوضع في ساحة المعارك ليس مؤاتيا لنظام كييف، أصبح لدى الغرب خياران: مواصلة تمويله (أوكرانيا) وتدمير الشعب الأوكراني أو الاعتراف بالواقع الراهن وبدء التفاوض”.

ويزور شويغو الصين الاثنين والثلاثاء لإجراء محادثات مع كبار المسؤولين الصينيين.

بور/الح/نور