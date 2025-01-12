الكرواتيون يدلون بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية

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بدأ الكرواتيون يدلون بأصواتهم الأحد في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي يرجّح أن يفوز بها الرئيس المنتهية ولايته زوران ميلانوفيتش على حساب مرشّح المحافظين.

وكاد ميلانوفيتش (58 عاما) الذي تمنحه نوايا التصويت 60 % من الأصوات أن يفوز بالانتخابات من الدورة الأولى مع حصده أكثر من 49 % من الأصوات. لكنه لم يتمكّن من تخطّي عتبة 50 %. ولم يحصل خصمه المحافظ دراغان بريموراتس سوى على 30 % من نوايا التصويت، بحسب آخر الاستطلاعات.

ورئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة وممثل كرواتيا، العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على الساحة الدولية. ورغم صلاحياته المحدودة، ينظر الكرواتيون إلى رئيسهم على أنه رمز للاستقرار وضامن للتوازن بين السلطات.

وتجري الانتخابات في ظل ارتفاع التضخم، الأعلى في منطقة اليورو، وتفشي الفساد ونقص اليد العاملة في بلد يبلغ عدد سكانه 3,8 ملايين نسمة.

وبالرغم من المسائل الملحّة التي يواجهها البلد، ركّز المرشّحان خلال مناظراتهما على تبادل الإهانات والانتقادات بدلا من تقديم الحلول.

وقدّم بريموراتس (59 عاما)، وهو طبيب أطفال ومتخصص في الطب الشرعي وعلم الجينات الطبي يهوى التيكواندو، نفسه خلال حملته الانتخابية كسياسي قادر على توحيد البلاد، وركّز على القيم العائلية والوطنية.

ورأى ميلانوفيتش أن بريموراتس الذي يكبره بعام واحد “مُزوَّر كعملة ورقية من فئة 13 يورو ومملّ كمباراة ودية”.

في المقابل، اعتبر بريموراتس أنّ ميلانوفيتش رئيس “لا قيمة لديه لأي شيء لا الوطن، ولا العمل”، متّهما إياه بأنه “يستيقظ عند الساعة 11,30”.

ويعدّ ميلانوفيتش من أكثر الشخصيات السياسية شعبية في كرواتيا، وقد شغل منصب رئيس الوزراء بين العامين 2001 و2015، وكان زعيما سابقا للحزب الاشتراكي الديموقراطي الذي دعم مسعاه للفوز بولاية رئاسية جديدة.

وبعدما وعد في مستهلّ ولايته الرئاسية بجعل كرواتيا “تقدمية، حديثة، ومنفتحة”، اعتمد ميلانوفيتش في المرحلة اللاحقة خطابا شعبويا.

ودان ميلانوفيتش الغزو الروسي لأوكرانيا اعتبارا من مطلع العام 2022، إلا أنه انتقد في الوقت عينه الدعم العسكري الغربي لكييف.

وقدّمت زغرب إلى كييف مساعدات، غالبيتها عسكرية، بقيمة 300 مليون يورو.

وفي ضوء ذلك، اتهمه رئيس الوزراء أندريه بلينكوفيتش بأنه “مؤيد لروسيا” ويقوم بـ”تدمير” صدقية كرواتيا في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي.

وشدد ميلانوفيتش على أنه يريد تجنّب “جرّ” بلاده إلى الحرب في أوكرانيا. وأوضح “طالما بقيت رئيسا، لن يخوض أي جندي كرواتي حروب الآخرين”.

ومن المرتقب أن تغلق مراكز الاقتراع أبوابها عند الساعة 19,00 (18,00 ت غ)، على أن تصدر النتائج الرسمية في ساعة متأخرة من يوم الأحد.

لجف/م ن/غ ر