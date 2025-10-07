The Swiss voice in the world since 1935
الكشف عن أولى صور القمرين الاصطناعيين “محمد بن زايد سات” و”اتحاد سات”

نشر مركز محمد بن راشد للفضاء الثلاثاء أول مجموعة من الصور التي التقطها القمران الاصطناعيان “محمد بن زايد سات” و”اتحاد سات”، اللذان أطلقهما المركز الإماراتي هذا العام.

وانطلقت مهمة القمر الاصطناعي “محمد بن زايد سات” في كانون الثاني/يناير، ويُعد الأكثر تطورا في المنطقة بحسب المركز. أما “اتحاد سات” فأُطلق في آذار/مارس وهو “من بين الأقمار الاصطناعية الرادارية الأعلى دقة في المنطقة”، وفق المؤسسة.

وقال المدير العام لمركز محمد بن راشد للفضاء سالم حميد المري، عبر حسابه في منصة إكس، “أول صورتين ننشرهما بعدسة القمر الاصطناعي محمد بن زايد سات: قصر الوطن في العاصمة أبوظبي، ومدينة إكسبو دبي”. وأضاف “اخترنا أن تكون جزيرة الحديريات في أبوظبي، ونخلة جميرا في دبي أول صورتين ننشرهما من مهمة القمر الاصطناعي الراداري اتحاد سات”.

