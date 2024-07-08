الكنيسة الأسقفية تحتج على إغلاق مستشفاها في غزة بأوامر من الجيش الإسرائيلي

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القاهرة (رويترز) – احتجت الكنيسة الإنجيلية الأسقفية في القدس والشرق الأوسط على إغلاق المستشفى الأهلي العربي المعمداني في مدينة غزة نتيجة لإخلاء عدة أحياء سكنية بأمر من الجيش الإسرائيلي.

وورد في بيان صادر عن مطرانية القدس أن المستشفى “أُجبر على الإغلاق من الجيش الإسرائيلي”.

وذكر البيان أن طائرات مسيرة أطلقت النار بكثافة مساء يوم الأحد في محيط المستشفى.

وأضاف البيان “وأعقب هذا إعلان جيش الدفاع الإسرائيلي أن المنطقة صُنفت منطقة حمراء وأن على الجميع إخلاء كل المباني فورا، بما في ذلك جميع من في المستشفى”.

ولم يعلق الجيش الإسرائيلي بعد عند تواصل رويترز معه.

وتسببت أوامر الإخلاء الجديدة الصادرة لأسر فلسطينية وسكان في عدة ضواحٍ في شرق مدينة غزة في موجة نزوح جديدة شملت الآلاف.

وفي وقت لا يملك فيه الفلسطينيون المصابون خيارات كثيرة متاحة لتلقي الرعاية الطبية، اضطر إغلاق المستشفى مسؤولي الصحة الفلسطينيين إلى نقل المصابين والمرضى إلى مستشفى آخر في شمال قطاع غزة.

ونقل البيان عن المطران حسام نعوم، رئيس الأساقفة الإنجيليين بمطرانية القدس، قوله “نحتج على إغلاق مستشفانا بأقوى العبارات الممكنة. في وقت حرب ومعاناة شديدة، من الضروري الإبقاء على خدمات طوارئ الرعاية الصحية لعلاج الجرحى ومن هم على وشك الوفاة”.

وحث المطران نعوم إسرائيل على السماح بفتح المستشفى وإنهاء استهداف المدنيين. وناشد الطرفين المتحاربين التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار.

وتنفي إسرائيل تعمد مهاجمة المدنيين.