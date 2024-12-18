الكونغرس الأميركي يتوصل لاتفاق بشأن ميزانية موقتة لتجنب “الإغلاق”

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توصل أعضاء الكونغرس الأميركي الثلاثاء إلى اتفاق بشأن الميزانية يتيح تمويل الحكومة الفدرالية حتى منتصف آذار/مارس وبالتالي تجنب ما يعرف بـ”الإغلاق” قبيل عطلة نهاية العام.

ومن المتوقع اعتماد النص في مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون قبل إحالته على مجلس الشيوخ ليقره قبل نهاية الأسبوع، ثم إلى مكتب الرئيس جو بايدن لتوقيعه.

الوقت ينفد لأن أمام الكونغرس مهلة حتى منتصف ليل الجمعة لاعتماد إجراء تمويل موقت للخدمات العامة الفدرالية، وإلا فإن الولايات المتحدة ستواجه “إغلاقا” جديدا.

ويحيل “الإغلاق” مئات الآلاف من موظفي الدولة على البطالة الفنية، ويؤدي إلى تجميد العديد من المساعدات الاجتماعية وإغلاق بعض دور الحضانة.

وهذا الوضع غير مرغوب فيه للغاية في الولايات المتحدة، خصوصا مع اقتراب موسم العطل.

وتمويل الإدارات الفدرالية موضوع نزاع متكرر في الولايات المتحدة، وتدور بشأنه خلافات حتى داخل المعسكر الجمهوري بين المحافظين المعتدلين وأنصار دونالد ترامب الداعين إلى تقليص كبير في الإنفاق الفدرالي.

ويوفر النص التوافقي أكثر من 100 مليار دولار من المساعدات للوقاية من الكوارث الطبيعية ومعالجة آثارها، اقترحها الرئيس جو بايدن، و10 مليارات دولار من المساعدات للمزارعين الأميركيين.

ورحبت النائبة الديموقراطية روزا ديلاورو المؤثرة في قضايا الميزانية، في بيان بالمبالغ المخصصة “لمساعدة الأميركيين على إعادة البناء”، خصوصا بعد الأعاصير الأخيرة التي اجتاحت جنوب شرق البلاد والحرائق في هاواي.

وسيستعيد الجمهوريون الغالبية في مجلس الشيوخ في أوائل كانون الثاني/يناير، فيما يعود ترامب إلى البيت الأبيض في 20 منه.

وسيعمل الجمهوريين حينها على ميزانية جديدة تؤمن تمويل برنامج دونالد ترامب، خصوصا في ما يتصل بترحيل المهاجرين، وزيادة استخراج النفط، وخفض الضرائب.

رلي/ح س/الح