الكونغرس الأميركي يسعى لتفادي شلل مالي طويل الأمد

afp_tickers

2دقائق

يسعى مجلس الشيوخ الأميركي الجمعة إلى تمرير حزمة الميزانية قبل ساعات فقط من الإغلاق الجزئي للحكومة الفيدرالية، في حين يواجه اتفاق أُبرم الخميس بين البيت الأبيض والديمقراطيين عقبات تعيق إقرار الحزمة على وجه السرعة.

وسيجف بعد منتصف ليل الجمعة تمويل وزارات عدة، ما سيدفعها إلى إعطاء قسم من موظفيها إجازة موقتة، كما حدث بين تشرين الأول/أكتوبر وتشرين الثاني/نوفمبر خلال الإغلاق الحكومي السابق.

وعلى خلفية عمليات إدارة الهجرة والجمارك في مينيابوليس، يرفض الديمقراطيون إقرار الميزانية الجديدة المقترحة لوزارة الأمن الداخلي، ويطالبون الحكومة بإقرار إصلاحات في إدارة الهجرة والجمارك التي يعتبرون أنها تمارس مهامها من دون ضوابط كافية.

مع ذلك، قد يكون هذا التعطيل قصير الأمد، إذ أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساء الخميس أنه توصل إلى حل وسط مع الديمقراطيين يتيح لهم إقرار خمسة من أصل ستة بنود في مشروع الميزانية، بينما سيخضع القسم المتعلق بإدارة الهجرة والجمارك لمناقشات جديدة خلال الأسبوعين المقبلين.

وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال إنّ “الشيء الوحيد الذي يمكن أن يعيق تقدّم بلادنا هو إغلاق حكومي جديد طويل ومضر”، متباهيا بإنجازاته في المجال الاقتصادي.

رلو/رك/ص ك