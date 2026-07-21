الكونغرس الكولومبي الجديد يُلحق أول نكسة بالرئيس المنتخَب

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ألحق أعضاء الكونغرس الكولومبي الجديد الاثنين أول نكسة بالرئيس اليميني المتطرف أبيلاردو دي لا إسبرييّا بإسقاطهم مرشحه لرئاسة مجلس الشيوخ، في خطوة قد تعرقل محاولة الرئيس المنتخب تأمين غالبية برلمانية.

ويسعى دي لا إسبرييّا، غير المرتبط بأي حزب والذي يعتمد خطابا مناهضا للمؤسسة الحاكمة التقليدية، إلى كسب دعم البرلمانيين قبل مراسم تنصيبه في 7 آب/أغسطس، لكي يضمن إقرار المشاريع التي يطرحها.

لكنّه خسر الاثنين أولى معاركه عندما تولى الأعضاء الـ284 في الكونغرس الجديد المنتخبون في آذار/مارس الفائت مقاعدهم لمدة أربع سنوات.

وبعد التئام مجلس الشيوخ، وهو إحدى غرفتي الكونغرس، انتخب رئيسا له أحد مسؤولي حزب الرئيس اليميني السابق ألفارو أوريبي، مسقطا مرشح دي لا إسبرييّا.

وشكّلت هذه النتيجة ثمرة تحالف غير مسبوق بين قوى اليسار التي هُزمت في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في 21 حزيران/يونيو واليمين التقليدي.

وصفّق أعضاء مجلس الشيوخ من حزب أوريبي وحزب الرئيس المنتهية ولايته غوستافو بيترو، وهما أكبر كتلتين برلمانيتين في الكونغرس، احتفالا بالنتيجة.

ودرجت العادة عرفا في كولومبيا على انتخاب حليف للرئيس رئيسا لمجلس الشيوخ لضمان إقرار أول مشاريع القوانين التي يطرحها.

وكتب مرشح اليسار الخاسر في الانتخابات الرئاسية السناتور إيفان سيبيدا على منصة إكس “إنها أولى هزائم دي لا إسبرييّا”.

ولوّح دي لا إسبرييّا، وهو محامٍ ثريّ يبلغ 47 عاما، باللجوء إلى المراسيم في حال عرقل البرلمان مشاريع القوانين التي يقترحها، وتشمل خفض عدد موظفي الدولة بنسبة 40 في المئة، وشن هجمات عسكرية على عصابات الاتجار بالمخدرات، وتفكيك محكمة السلام التي أُنشئت عقب الاتفاق التاريخي المبرم مع حركة “القوات المسلحة الثورية الكولومبية” (فارك) المتمردة عام 2016.

أما الحزب الذي قدّم له أكبر دعم خلال حملة الانتخابات الرئاسية، فعدد مقاعده في المجلسين محدود جدا.

فد/ب ح/ح س