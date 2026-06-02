الكويت: الدفاعات الجوية تتصدى لهجمات معادية بصواريخ ومسيرات

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2 يونيو حزيران (رويترز) – ذكرت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) نقلا عن الجيش أن الدفاعات الجوية اعترضت هجمات معادية بصواريخ وطائرات مسيرة.

ولم يحدد الجيش الكويتي مصدر التهديدات.

وذكرت كونا أن هيئة الأركان العامة للجيش الكويتي أكدت أن أي انفجارات سُمعت كانت نتيجة عمليات اعتراض، وحثت السكان على اتباع تعليمات السلامة وتجنب أي حطام أو أجسام مجهولة.

وجاءت هذه التصريحات بعد وقت قصير من تقارير إعلامية إيرانية أفادت بسماع دوي انفجارات في منطقة جزيرة قشم، دون تحديد مصدرها.

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية أيضا عن إطلاق صفارات إنذار، وحثت المواطنين والمقيمين على التزام الهدوء والتوجه إلى أقرب مكان آمن.

وكانت الكويت أبلغت عن عدة هجمات معادية بصواريخ وطائرات مسيرة في الأيام القليلة الماضية، منها هجمات قالت لاحقا إنها إيرانية، لكنها لم تحدد مصدر تهديدات اليوم.

وتعرضت دول الخليج، ومنها فيها الكويت، لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران. هدأت الأعمال القتالية إلى حد بعيد منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أبريل نيسان، على الرغم من أن الهدنة تعرضت لاختبارات متكررة من خلال المزيد من الهجمات الصاروخية وبالطائرات المسيرة، ومنها التي استهدفت دول الخليج التي تستضيف قوات أمريكية أو وقعت بالقرب منها.

(تغطية صحفية إيناس العشري-إعداد علي خفاجي للنشرة العربية)