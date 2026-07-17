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الكويت: تضرر محطة قوى كهربائية جراء هجوم إيراني

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دبي 17 يوليو تموز (رويترز) – قالت السلطات الكويتية اليوم الجمعة إن إحدى محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه تعرضت لهجوم إيراني، مما أدى إلى أضرار بالمنشآت ونشوب حريق وتضرر عدد كبير من وحدات توليد الكهرباء.

وذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة أن رجال الإطفاء تمكنوا من السيطرة على الحريق، وأن الفرق الفنية بدأت في تقييم الأضرار وتأمين المحطة والعمل على إعادة تشغيل وحدات توليد الكهرباء المتضررة في أسرع وقت ممكن.

وقالت إيران اليوم الجمعة إنها شنت ضربات جديدة على منشآت أمريكية في الشرق الأوسط، من بينها أول هجوم مباشر على سوريا، وذلك بعد هجمات أمريكية على منشآت عسكرية استمرت ست ليال متتالية.

وذكر الجيش الإيراني في وقت مبكر من صباح اليوم الجمعة أنه هاجم منشآت أمريكية في البحرين والكويت.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد نهى زكريا للنشرة العربية – تحرير رحاب علاء)

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