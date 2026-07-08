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الكويت: خروج خطوط نقل كهرباء متأثرة بشظايا بعد التصدي لهجمات ولا تأثير على الخدمات

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8 يوليو تموز (رويترز) – أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة في الكويت خروج عدد من الخطوط الهوائية لنقل الطاقة الكهربائية متأثرة بشظايا ناتجة عن التصدي للهجمات التي تعرضت لها البلاد خلال الساعات القليلة الماضية، وأضافت أن هذا لم يؤثر على استمرارية الخدمات.

وباشرت فرق الطوارئ عملها بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتقييم الأضرار وتنفيذ أعمال الإصلاح اللازمة.

وكانت الوزارة أعلنت بشكل منفصل في وقت سابق اليوم الأربعاء أنه تمت إعادة التيار لجميع المناطق السكنية المتضررة من انقطاعات سبق أن نجمت عن خروج عدد من خطوط النقل الهوائية عن الخدمة.

(تغطية صحفية أحمد الإمام وتالا رمضان – إعداد مروة غريب للنشرة العربية )

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية