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الكويت: خروج عدد من خطوط النقل الكهربائية عن الخدمة

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8 يوليو تموز (رويترز) – أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية اليوم الثلاثاء (الأربعاء بالتوقيت المحلي) أن عددا من خطوط النقل الكهربائية خرجت عن الخدمة، ما أدى إلى انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد.

وأضافت الوزارة “باشرت فرق الطوارئ عملها تفعيلا لخطة الطوارئ المعتمدة وذلك للوقوف على أسباب الانقطاع ومتابعة الوضع، والعمل على إعادة التيار الكهربائي في أسرع وقت ممكن”.

(تغطية صحفية إيناس العشري وأحمد طلبة – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)

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