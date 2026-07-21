الكويت: هجوم إيراني تسبب في اندلاع حرائق بمحطات لتوليد الكهرباء وتحلية المياه

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دبي 21 يوليو تموز (رويترز) – ذكرت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية اليوم الثلاثاء أن إيران شنت هجوما على عدد من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت أمس الاثنين، وذلك لليوم الرابع على التوالي، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المرافق.

وأضافت الوزارة أنه تم إخماد الحرائق، ويجري حاليا تقييم الأضرار وتنفيذ خطط الإصلاح.

(تغطية صحفية نيرة عبد الله – إعداد أميرة زهران للنشرة العربية – تحرير محمود رضا مراد )