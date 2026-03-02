الكويت تتصدى لمسيرات في اليوم الثالث للضربات الإيرانية

reuters_tickers

2 مارس آذَار (رويترز) – اعترضت الكويت طائرات مسيّرة معادية اليوم الاثنين، في ثالث يوم على التوالي من الغارات الإيرانية الانتقامية على دول الخليج المجاورة ردا على هجمات أمريكية وإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات بعد أن اعترضت الدفاعات الجوية الكويتية معظم الطائرات المسيّرة قرب منطقتي الرميثية وسلوى، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء الرسمية عن مدير عام الدفاع المدني.

وذكر شاهد من رويترز أنه سمع دويّ انفجارات وصفارات إنذار في وقت سابق بالكويت.

وكانت طهران قد أعلنت عزمها استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة بعد أن شنت الولايات المتحدة وإسرائيل غارات على إيران يوم السبت.

كما استهدفت الغارات مناطق مدنية وتجارية في مدن الخليج، مما وسّع نطاق تأثير الصراع على مراكز الطيران والتجارة الإقليمية الرئيسية.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )