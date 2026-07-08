الكويت تعلن عودة التيار الكهربائي لجميع المناطق المتضررة

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8 يوليو تموز (رويترز) – أعلنت وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية اليوم الأربعاء عودة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق السكنية التي تأثرت نتيجة خروج عدد من الخطوط الهوائية عن الخدمة.

وقالت الوزارة إن عودة التيار الكهربائي جاء “بعد استكمال أعمال إعادة التغذية من الشبكة الكهربائية”.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن عددا من خطوط النقل الكهربائي خرجت من الخدمة، ما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في مناطق متفرقة من البلاد.

وأضافت “باشرت فرق الطوارئ عملها تفعيلا لخطة الطوارئ المعتمدة وذلك للوقوف على أسباب الانقطاع ومتابعة الوضع”.

في سياق منفصل، نقلت وكالة أنباء البحرين عن هيئة الكهرباء والماء أنها تعاملت مع انقطاع محدود للتيار الكهربائي في عدة مناطق من المملكة، وأن الخدمة عادت بالكامل إلى جميع المناطق المتضررة.

(تغطية صحفية إيناس العشري وأحمد طلبة – إعداد محمد عطية للنشرة العربية)