الكويت تعلن مقتل عسكريين من البحرية

تم نشر هذا المحتوى على
1دقيقة

2 مارس آذار (رويترز) – قال الجيش الكويتي إن اثنين من أفراد البحرية قُتلا اليوم الاثنين في أثناء “أداء واجبهما” في صفوف القوات المسلحة.

ولم يقدم الجيش تفاصيل في بيانين منفصلين أصدرهما بشأن ملابسات الواقعتين.

وكانت الكويت قد اعترضت خلال الأيام القليلة الماضية طائرات مسيّرة وصواريخ أُطلقت من إيران ضمن ضربات نفذتها طهران على دول خليجية مجاورة ردا على هجمات أمريكية وإسرائيلية استهدفت الجمهورية الإسلامية.

(تغطية صحفية منة علاء الدين وجيداء طه وحاتم ماهر – إعداد محمد عطية للنشرة العربية )

