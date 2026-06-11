الكويت تعيد فتح مجالها الجوي بعد إغلاقه عقب هجمات إيران

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دبي 11 يونيو حزِيران (رويترز) – قالت الهيئة العامة للطيران المدني في الكويت إن حركة الطيران استؤنفت اليوم الخميس، وعاد مطار الكويت الدولي للعمل بشكل طبيعي بعد تعليق مؤقت ناجم عن هجمات إيرانية.

وأعلنت الهيئة في بيان “عودة الحركة الجوية في الأجواء الكويتية إلى طبيعتها، وذلك بعد زوال الظروف التي استدعت اتخاذ الإجراءات الاحترازية السابقة”.

وأغلقت الكويت مجالها الجوي وأوقفت حركة الطيران في وقت سابق من اليوم في إجراء احترازي عقب الهجمات الإيرانية، وحولت الرحلات الجوية إلى مطارات بديلة.

(تغطية صحفية أحمد الإمام – إعداد دعاء محمد للنشرة العربية – تحرير سلمى نجم)