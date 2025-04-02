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الكويت تلجأ من جديد لقطع الكهرباء

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الكويت (رويترز) – أعلنت وزارة الكهرباء في الكويت يوم الأربعاء قطع التيار عن بعض المناطق الصناعية والزراعية، بسبب ارتفاع الأحمال الكهربائية وأعمال الصيانة لبعض وحدات التوليد.

وتعرف عمليات قطع التيار الكهربائي لتخفيف الأحمال على الشبكة في الكويت “بالقطع المبرمج”، حيث يتم قطع التيار عن بعض المناطق خلال فترات الظهيرة التي تمثل ذروة الاستهلاك بسبب الاستخدام الكثيف لأجهزة التكييف.

وارتفعت درجات الحرارة في الكويت، العضو في منظمة أوبك، بنحو عشر درجات خلال الأسبوع الماضي لتصل إلى نحو 38 درجة مئوية.

وأعلنت وزارة الكهرباء على موقع إكس يوم‭ ‬الأربعاء بدء فصل التيار الكهربائي عن “أجزاء محدودة” من بعض المناطق الزراعية في العبدلي، والروضتين والوفرة، وبعض المناطق الصناعية في ميناء عبدالله وصبحان والصليبية الصناعية والري والشويخ الصناعية.

وكانت الوزارة قالت في وقت سابق إن القطع لن يتجاوز ثلاث ساعات يوميا، في حال حدوثه.

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