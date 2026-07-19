الكويت تندد بالهجوم “الإيراني” على محطة كهرباء وتقطير مياه

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19 يوليو تموز (رويترز) – نددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان اليوم الأحد بما وصفته “بالعدوان الإيراني الآثم… (الذي) طال مجددا محطة من محطات القوى الكهربائية وتقطير المياه، في اعتداء مباشر على منشأة مدنية حيوية”.

وقالت الوزارة “تكرار تعمد استهداف المنشآت الحيوية والمدنية يعكس نهجا عدوانيا ممنهجا، ويمثل تصعيدا بالغ الخطورة وتهديدا جسيما لسلامة المدنيين وأمنهم، ويشكل انتهاكا صارخا لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817”.

وأضافت أن إيران تتحمل “كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن هذه الاعتداءات الخطيرة وما ينجم عنها من تداعيات وعواقب”.

(تغطية صحفية أحمد طلبة من القاهرة – إعداد محمد علي فرج للنشرة العربية)