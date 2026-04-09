الكويت تندد بهجمات على منشآت حيوية وتحمل إيران ووكلاءها المسؤولية

9 أبريل نَيْسَان (رويترز) – ذكر بيان لوزارة الخارجية الكويتية أن الكويت نددت بهجمات بطائرات مسيّرة شنّتها إيران ووكلاء لها اليوم الخميس، واستهدفت منشآت حيوية في البلاد، واصفة ذلك بأنه انتهاك لسيادتها ومجالها الجوي.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية باستهداف موقع تابع للحرس الوطني بطائرات مسيّرة، ما أسفر عن أضرار مادية جسيمة دون وقوع إصابات.

(تغطية صحفية يمنى إيهاب وإيناس العشري – إعداد معاذ عبدالعزيز للنشرة العربية )