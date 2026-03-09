The Swiss voice in the world since 1935
الكويت تودع ضابطين قتلا “أثناء أدائهما واجبهما”

الكويت 9 مارس آذار (رويترز) – شيعت الكويت اليوم الاثنين ضابطين من وزارة الداخلية قتلا “أثناء أدائهما واجبهما” في جنازة عسكرية وسط حضور أمني وشعبي وسياسي.

وقالت وزارة الداخلية أمس إنها تنعى “شهيدي الواجب المقدم ركن عبدالله عماد الشراح والرائد فهد عبدالعزيز المجمد من منتسبي الإدارة العامة لأمن الحدود البرية، اللذين استُشهدا فجر اليوم (أمس) أثناء أدائهما واجبهما الوطني في إطار المهام الأمنية المنوطة بوزارة الداخلية”.

ولم تقدم الوزارة تفاصيل عن ملابسات وفاتهما، لكن الكويت تعترض طائرات مسيرة وصواريخ تطلقها إيران منذ الهجمات الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية.

تقدم مراسم التشييع النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف الصباح وقيادات وزارة الداخلية.

وبلغ عدد القتلى في الكويت نتيجة الحرب حتى الآن خمسة، أربعة عسكريين وطفلة، بالإضافة لعشرات المصابين.

(تغطية صحفية للنشرة العربية أحمد حجاجي – تحرير مروة غريب)

