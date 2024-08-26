الكويت توقع اتفاقا طويل الأمد لاستيراد الغاز من قطر

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أعلنت مؤسسة البترول الكويتية الإثنين توقيع اتفاقية طويلة الأمد مع شركة قطر للطاقة، تزود بموجبها الشركة القطرية الكويت بنحو 3 ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال لمدة 15 عاماً، للاستجابة للطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية.

وهذه الاتفاقية هي الثانية من نوعها في غضون أربعة أعوام، إذ وقّعت الشركتان اتفاقية مماثلة في العام 2020 لتزويد الكويت بنحو ثلاثة ملايين طن من الغاز الطبيعي المسال سنوياً لمدة 15 عاما أيضا.

ووقع الاتفاقية نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية الشيخ نواف سعود الناصر الصباح ووزير الدولة لشؤون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة سعد بن شريده الكعبي.

وأكد الصباح في كلمة خلال المراسم أن “توقيع ثاني اتفاق من نوعه خلال فترة قصيرة مع قطر للطاقة يعكس متانة العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقيْن في كافة المجالات ومنها الطاقة، كما يجسد التزام مؤسسة البترول الكويتية بتأمين إمدادات طاقة موثوقة ومستدامة، تماشيا مع استراتيجيتها للتحول بحلول 2050”.

وشدد على أن مؤسسة البترول الكويتية تسعى إلى “تلبية احتياجات الدولة من الطاقة النظيفة لتوليد الكهرباء على وجه الخصوص”.

شهدت الكويت منذ منتصف حزيران/يونيو الماضي، انقطاعات في التيار الكهربائي عن مناطق عدة سكنية وصناعية وزراعية، بسبب عجز محطات توليد الكهرباء عن تلبية الطلب المتزايد على الطاقة تارة، وبسبب خلل في إمدادات الغاز تارة أخرى.

ودفع ذلك وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة إلى دعوة المواطنين والأجانب إلى ترشيد الاستهلاك في أوقات الذروة بين الساعة 11 صباحا و5 مساء.

من جهته، قال الكعبي، إن “هذه الشراكة طويلة الأمد … تشكل عنصرا محوريا في دعم أهداف الاستدامة لدولة الكويت الشقيقة، وخاصة في مجال توليد الكهرباء”.

ومن المقرر وفقا للاتفاق الجديد أن يبدأ توريد الشحنات إلى منشأة الغاز الطبيعي المسال في مصفاة الزور التي تعتبر ثاني أكبر مصفاة في الشرق الأوسط بجنوب الكويت، اعتبارا من بداية 2025.

ستر/ع ش/أم/ص ك