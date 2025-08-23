الكيان الصربي في البوسنة ينظم استفتاء في تشرين الأول/أكتوبر حول مصير رئيسه

ينوي الكيان الصربي في البوسنة تنظيم استفتاء في 25 تشرين الأول/أكتوبر حول الحكم الصادر في حقّ رئيسه ميلوراد دوديك الذي حكم عليه بالسجن سنة ومنع من الترشّح للانتخابات لست سنوات، إثر عدم احترامه قرارات الممثّل الدولي السامي، لكنه يرفض التنحي.

واعتمد القرار ليل الجمعة السبت في برلمان جمهورية صربسكا، الكيان الصربي في البوسنة، في بانيا لوكا (شمال) في ختام جلسة طارئة عقدت لدعم دوديك (66 عاما).

وفي شباط/فبراير، دانت محكمة الدولة في ساراييفو الرئيس القومي والانفصالي للكيان الصربي لعدم امتثاله لقرارات الممثّل الدولي السامي المكلّف السهر على تطبيق اتفاق السلام المبرم قبل حوالى 30 سنة في مدينة دايتون الأميركية.

وثُبّت الحكم أمام الاستئناف في الأوّل من آب/أغسطس.

وتجنّب دوديك تنفيذ عقوبته في السجن من خلال دفع غرامة ناهزت 19 ألف يورو.

لكنه يرفض مغادرة منصبه، مندّدا بمحاكمة هدفها “إقصاؤه من الحياة السياسية” ومعتبرا أن الممثّل الدولي السامي كريستيان شميت، وهو وزير ألماني سابق يتولّى مهامه في البوسنة منذ 2021 بمثابة “محرّض”.

وفي إطار الاستفتاء، يدعى سكان جمهورية صربسكا إلى الردّ على عدّة أسئلة لمعرفة مثلا إن كانوا يقبلون قرارات الممثّل السامي وأحكام محكمة الدولة وقرار اللجنة الانتخابية المركزية في السادس من آب/أغسطس بعزل ميلوراد دوديك.

ومن بين 65 نائبا حضروا، صوّت خمسون على تنظيم الاستفتاء، بحسب ما أعلن رئيس البرلمان نيناد ستيفانديك. وامتنع نوّاب المعارضة الذين حضر بعضهم الجلسة عن التصويت.

– “حقل ألغام” –

وقال النائب المعارض نيبويسا فوكانوفيك المعروف بانتقاده الشديد لميلوراد دوديك “لن أزعجكم… لكنكم تسيرون في حقل ألغام”، مندّدا بـ”سياسة مغامرة”.

وفي الأيّام الأخيرة، قال دوديك إنه ينتظر “لا كبيرة” من الاستفتاء، مهدّدا بتنظيم استفتاء لاحق حول استقلال الكيان الصربي في حال “عدم احترام رغبة الشعب”. وتوقّع أن يكلّل الاستفتاء الثاني بـ”نعم كبيرة”.

بعد انتهاء الحرب سنة 1995، قسّمت البوسنة إلى كيانين بحكم ذاتي هما جمهورية صربسكا والاتحاد الكرواتي المسلم، تربط بينهما حكومة مركزية.

ومنذ 30 عاما، يشرف على الشؤون السياسية والتشريعية ممثّل دولي سامٍ مكلّف تطبيق اتفاق دايتون. ويتولّى المنصب منذ أربع سنوات الألماني كريستيان شميت.

ولا يخفي دوديك الذي يرأس جمهورية صربسكا منذ 2006 مناهضته لشميت.

وحكم عليه بالحبس إثر إدانته بإقرار قانونين في تموز/يوليو 2024 يحظران تطبيق قرارات الممثّل السامي وأحكام المحكمة الدستورية البوسنية، في الكيان الصربي.

وأجرى شميت تعديلا لقانون العقوبات يدرج فيه عقوبة السجن وحظر الأنشطة السياسية في حال مخالفة المسؤولين قراراته، ما أتاح محاكمة دوديك.

وأقر برلمان جمهورية صربسكا سلسلة من “الخلاصات”، من بينها رفض سلطة الممثّل السامي و”قراراته” و”تبعات هذه القرارات”.

كما طالب البرلمان بأن يبقى دويدك “في منصبه كرئيس لجمهورية صربسكا” مع “رفض فكرة” تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة لاختيار خلف له.

ولا شكّ في أن هذا الاستفتاء الجديد سيشكّل اختبارا لقدرة الدولة المركزية على بسط سلطتها على أراضي البلد برمّته.

