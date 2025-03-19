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اللجنة الدولية للصليب الأحمر: مستشفيات غزة تواجه صعوبات بسبب زيادة المصابين

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برلين (رويترز) – حذرت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم الأربعاء من أن المسعفين يواجهون صعوبات جمة في التعامل مع زيادة حادة في أعداد المصابين على مدى 36 ساعة مضت بعد استئناف العمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة.

وأضافت اللجنة في بيان “بسبب تعليق دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع مؤخرا انخفضت بشدة مخزونات الإمدادات الطبية، وعلاوة على ذلك يواجه العاملون في المستشفيات صعوبات جمة في التعامل مع زيادة حادة في أعداد المصابين”.

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