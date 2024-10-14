اللجنة الدولية للصليب الأحمر تطلق نداء من أجل حماية الطواقم الطبية في لبنان

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دعت اللجنة الدولية للصليب الأحمر الإثنين إلى حماية نظام الرعاية الصحية في لبنان، على خلفية تقارير أفادت بإصابة طواقم طبية بضربات إسرائيلية خلال المعارك بين إسرائيل وحزب الله.

وقال المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأدنى والأوسط في اللجنة الدولية للصليب الأحمر نيكولاس فون آركس “أطلق نداء لحماية طواقم الرعاية الصحية وسيارات الإسعاف والمستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية”.

وأضاف “الهجمات على منشآت صحية مقلقة للغاية”.

وشدّد على أن هجمات كتلك تعني “مستشفى لم يعد يعمل. تعني أن الآلاف بل عشرات الآلاف من الأشخاص لا يمكنهم تلقي الرعاية الصحية، وتعذّر الولادة في مكان آمن، وتعذّر معالجة الجروح”.

بعدما استمر القصف المتبادل عبر حدود لبنان وإسرائيل بين حزب الله والجيش الإسرائيلي نحو عام، تحولت هذه المواجهة الى حرب مفتوحة اعتبارا من 23 أيلول/سبتمبر حين كثّفت الدولة العبرية غاراتها الجوية على حزب الله وبدأت بعد أسبوع من ذلك عمليات برية في جنوب لبنان.

وقتل 1315 شخصا في لبنان منذ ذلك الحين، وفق تعداد لوكالة فرانس برس استنادا إلى أرقام وزارة الصحة اللبنانية، في حين يعتقد أن الحصيلة أعلى بكثير.

وأجبرت الضربات الإسرائيلية التي تتركز بمعظمها على جنوب البلاد وشرقها، فضلا عن ضاحية بيروت الجنوبية، 1,2 مليون شخص على النزوح.

وفق منظمة الصحة العالمية، من أصل 207 مراكز للإسعافات الأولية في مناطق النزاع في لبنان، هناك حاليا مئة مركز مغلق بسبب تصاعد العنف.

وأغلقت خمسة مستشفيات أبوابها “نتيجة أضرار بنيوية لحقت بها من جراء الهجمات”، في حين تسببت هجمات على طواقم رعاية صحية ومرافق صحية في لبنان بمقتل نحو مئة شخص خلال عام.

وقال فون آركس “نحن قلقون للغاية إزاء عمليات النزوح وعمل أنظمة الرعاية الصحية والمعاناة المتواصلة حاليا في لبنان”.

وشدّد على أن الأولوية بالنسبة للجنة الدولية للصليب الأحمر هي إدخال المساعدات ودعم القطاع الصحي الذي يعاني منذ خمس سنوات جراء الأزمة الاقتصادية، والمساعدة في إنشاء وحدات لعلاج الصدمات النفسية في بيروت وشرق لبنان.

ولفت فون أركس إلى أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تواجه حاليا صعوبات في العمل في جنوب لبنان.

وقال “من الصعب جدا الوصول إلى هناك”.

جاءت تصريحات فون آركس جاءت في حين أصيب الإثنين سائق شاحنة تحمل مساعدات إنسانية جراء غارة اسرائيلية استهدفت متجرا في شرق لبنان أثناء مرور قافلة إغاثية قربه، وفق ما أوردت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية ومسؤول محلي.

وقال فون آركس إن “الطواقم الإنسانية ينبغي أن تُحترم، لكي تتمكن من أداء عملها الحيوي”.

اه/ود/غ ر