اللجنة العليا للانتخابات بتركيا ترفض طعن حزب معارض في قرار عزل زعيمه

أنقرة 22 مايو أيار (رويترز) – رفضت اللجنة العليا للانتخابات في تركيا اليوم الجمعة طعنا قدمه حزب الشعب الجمهوري على قرار عزل زعيمه الذي أشعل أزمة سياسية في البلاد وأثار حالة من القلق في الأسواق.

وقدم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد الطعن أمام اللجنة العليا للانتخابات متذرعا بأنها الجهة الوحيدة التي تشرف على جميع الانتخابات، بما في ذلك المؤتمرات الحزبية، وأن قرار محكمة أنقرة أمس الخميس بإقالة زعيمه غير دستوري.

وقال سردار موتا رئيس اللجنة العليا للانتخابات للصحفيين إن اللجنة رفضت طعن حزب الشعب الجمهوري لأنها ليس لديها سلطة على قرارات المحاكم.

(إعداد أحمد هشام للنشرة العربية – تحرير أيمن سعد مسلم )

