اللجنة النرويجية لجوائز نوبل تندد باعتقال الناشطة الإيرانية نرجس محمدي

تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

أوسلو 12 ديسمبر كانون الأول (رويترز) – قالت اللجنة النرويجية المانحة لجوائز نوبل اليوم الجمعة إن نرجس محمدي الناشطة الإيرانية في مجال حقوق الإنسان والحائزة على جائزة نوبل للسلام اعتقلت “بوحشية” في إيران، وشددت على ضرورة إطلاق سراحها فورا.

وقضت محمدي في السابق عدة أحكام بتهم من بينها نشر دعاية معادية للجمهورية الإسلامية. وفي أواخر العام الماضي، أُفرج عنها من سجن إيفين في طهران بعد تعليق عقوبتها لتلقي العلاج الطبي.

وفازت نرجس بالجائزة في 2023 بعد جهد استمر ثلاثة عقود من أجل حقوق المرأة وإلغاء عقوبة الإعدام في إيران.

وقالت اللجنة في بيان “تدعو اللجنة السلطات الإيرانية إلى كشف مكان وجود محمدي فورا، وضمان سلامتها وكرامتها، والإفراج عنها دون قيد أو شرط”.

ويأتي هذا الاعتقال بعد يوم واحد من وصول الفائزة بجائزة نوبل للسلام لهذا العام، الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو، إلى النرويج لتسلم جائزتها.

وأضافت اللجنة “بالنظر إلى التعاون الوثيق بين النظامين في إيران وفنزويلا، تُشير لجنة نوبل النرويجية إلى أن اعتقال السيدة (نرجس) محمدي جاء بالتزامن مع منح جائزة نوبل للسلام لزعيمة المعارضة الفنزويلية ماريا كورينا ماتشادو”.

(إعداد نهى زكريا وأيمن سعد مسلم للنشرة العربية – تحرير معاذ عبدالعزيز)

