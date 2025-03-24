المانيا “قلقة للغاية” لمقتل مدنيين في غزة

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قالت المانيا الاثنين إنها “قلقة للغاية” من معلومات تفيد بوقوع “الكثير” من الضحايا المدنيين في قطاع غزة منذ استئناف إسرائيل لعملياتها العسكرية في القطاع الفلسطيني.

وقال كريشتيان فاغنر الناطق باسم وزارة الخارجية الألمانية “الأمر مقلق للغاية لأن ذلك لا يسمح بالافراج عن آخر الرهائن في غزة، وقد تكون لهذا الوضع أيضا تداعيات تجعل الوضع الإنساني كارثيا مجددا في المخيمات” داعيا الحكومة الإسرائيلية إلى السماح مجددا بدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأضاف “بات الآن واضحا للغاية أنه يتعين علينا العودة بسرعة إلى المفاوضات ووقف إطلاق النار الذي كان قائما من قبل”، في حين خرقت إسرائيل قبل أسبوع اتفاق الهدنة التي استمرت شهرين مع حركة حماس.

منذ استئناف الضربات الإسرائيلية في 18 آذار/مارس، قُتل 730 فلسطينيا في قطاع غزة المحاصر والمدمر، بحسب وزارة الصحة في حكومة حماس.

كذلك، نددت برلين بمصادقة الحكومة الإسرائيلية الأحد على مقترح للاعتراف وتحويل 13 حيا استيطانيا في الضفة الغربية المحتلة إلى مستوطنات مستقلة.

واعتبر فاغنر أن هذا القرار “يمهد لسياسة استيطانية توسعية ويشجع على تقسيم فلسطين ويقوض بقوة حل الدولتين”.

تحتل إسرائيل الضفة الغربية حيث يعيش نحو ثلاثة ملايين فلسطيني، منذ العام 1967، كما يعيش فيها قرابة نصف مليون مستوطن إسرائيلي.

وتعتبر المستوطنات المنتشرة في الضفة غير قانونية بموجب القانون الدولي.

وشهد العام 2023 مستوى قياسيا في التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، مع إصدار أعلى عدد من تصاريح البناء منذ 30 عاما، وفقا للاتحاد الأوروبي.

ليب/غ ر-ريم