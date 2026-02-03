The Swiss voice in the world since 1935
جنيف الدولية
الدبلوماسية السويسرية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الديموغرافيا
ثقافة
مستقبل العمل
تاريخ
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
نقاشات
شاهد جميع المناقشات
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية
الوصول إلى الأدوية
الابتكار في الرعاية الصحية
الأعمال الزراعية
أهم الأخبار
شاهد جميع القصص حول هذا الموضوع
النشرة الإخبارية
شاهد جميع النشرات الإخبارية

المبعوثة الأميركية تناقش الانتقال “الديموقراطي” في فنزويلا

afp_tickers
تم نشر هذا المحتوى على
2دقائق

قالت المبعوثة الأميركية إلى كاراكاس الثلاثاء إن لدى واشنطن خططا لجعل فنزويلا “مزدهرة وديموقراطية”، بعد شهر من إطاحة القوات الأميركية الرئيس نيكولاس مادورو واعتقاله. 

ونشرت البعثة الأميركية مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر وصول القائمة بالأعمال لورا دوغو إلى مقر البعثة الأميركية التي كانت شبه مغلقة منذ قطع العلاقات بين كاراكاس وواشنطن عام 2019.

وجاء في التعليق المصاحب للفيديو “لقد بدأ العمل بالفعل”. 

وصلت دوغو إلى فنزويلا السبت، والتقت بالرئيسة الانتقالية ديلسي رودريغيز الإثنين في القصر الرئاسي في كراكاس.

ووصفت دوغو، السفيرة السابقة لدى نيكاراغوا وهندوراس، في الفيديو المقابلة بأنها “لحظة تاريخية لكلا البلدين”.

وأشارت إلى خطة تتضمن ثلاث مراحل لفنزويلا تبدأ باستعادة الأمن، تليها مرحلة “التعافي” الاقتصادي، وأخيرا “الانتقال إلى فنزويلا صديقة ومستقرة ومزدهرة وديموقراطية”. 

وتطالب المعارضة في البلد الواقع في أميركا الجنوبية والذي يعاني من أزمة حادة بإجراء انتخابات جديدة.

لكن الرئيس الأميركي دونالد ترامب قال إنه مستعد للعمل مع رودريغيز وفريقها شريطة التزامها بسياسة واشنطن، لا سيما من خلال منحها حق استغلال موارد النفط الفنزويلية الهائلة، وهو ما فعلته.

وأعلنت فنزويلا الاثنين أن وزير الخارجية السابق فيليكس بلاسينسيا سيرأس بعثتها في واشنطن.

قطعت كراكاس وواشنطن العلاقات الدبلوماسية بعد إعلان فوز مادورو في انتخابات عام 2018، وصارت السفارة الأميركية شبه مهجورة منذ العام التالي، ولم يبق فيها سوى عدد قليل من الموظفين المحليين.

ومنذ العام الماضي، يشغل جون ماكنمارا منصب القائم بالأعمال الأميركي في فنزويلا، ولكنه مقيم في كولومبيا المجاورة.

جت/ص ك/ع ش

قراءة معمّقة

الأكثر مناقشة

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية

SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية