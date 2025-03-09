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المبعوث الأمريكي بوهلر: الاجتماع مع حماس مفيد جدا

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واشنطن (رويترز) – قال مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لشؤون الرهائن آدم بوهلر يوم الأحد إن الاجتماعات الأمريكية مع حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بشأن إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة كانت مفيدة جدا.

ولم يستبعد بوهلر عقد لقاءات إضافية مع حماس.

وقال بوهلر في مقابلة مع (سي.إن.إن) إنه يعتقد أن شيئا ما قد يتم التوصل إليه بشأن غزة في غضون أسابيع، دون أن يذكر تفاصيل.

وفي سياق منفصل، قال إنه لا يعرف ما إذا كان الصحفي الأمريكي أوستن تايس لا يزال على قيد الحياة في سوريا.

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SWI swissinfo.ch - إحدى الوحدات التابعة لهيئة الاذاعة والتلفزيون السويسرية