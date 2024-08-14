المبعوث الأمريكي للبنان: أعتقد أن بمقدور إسرائيل وحزب الله تجنب الحرب

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بيروت (رويترز) – قال المبعوث الأمريكي إلى لبنان آموس هوكستين يوم الأربعاء خلال زيارة لبيروت إنه يعتقد أن الحرب بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية يمكن تجنبها، لكن إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بحاجة إلى المضي نحو اتفاق بشأن غزة بدون تأخير.

وبدأت جماعة حزب الله المتحالفة مع إيران في شن هجمات على إسرائيل عبر الحدود بعد وقت قصير من الحملة العسكرية التي شنتها إسرائيل على قطاع غزة ردا على هجوم حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر تشرين الأول. وتستهدف الهجمات الإسرائيلية على لبنان، التي اقتصرت في البداية على منطقة الحدود، كبار قادة حزب الله وحماس وشخصيات أخرى الآن.

ووصل هوكستين، وهو مستشار كبير للرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى بيروت يوم الأربعاء لمنع التصعيد بين حزب الله وإسرائيل التي قتلت قياديا كبيرا في الجماعة اللبنانية في الضاحية الجنوبية في بيروت الشهر الماضي.

وقال هوكستين بعد محادثات مع رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري وهو من بين أوثق حلفاء حزب الله “ما زلنا نعتقد أنه يمكن التوصل لحل دبلوماسي لأننا لا نزال نظن أنه لا يوجد أحد يريد حقا حربا شاملة بين لبنان وإسرائيل”.

وتزامنت زيارة هوكستين مع هجوم جوي إسرائيلي على منطقة صور اللبنانية ظهر يوم الأربعاء، والتي أسفرت عن إصابة عشرة أشخاص من بينهم ثلاثة في حالة حرجة، وفقا لوزارة الصحة اللبنانية.

وذكر المبعوث الأمريكي أنه تحدث مع بري عن الاتفاق المطروح حاليا لوقف إطلاق النار في غزة، موضحا أن الاتفاق من شأنه أن يساعد أيضا على الوصول لحل دبلوماسي في لبنان يمنع اندلاع حرب أوسع نطاقا.

وأضاف في مؤتمر صحفي “اتفقنا أنا و(بري) على أنه لم يعد هناك وقت نضيعه ولا توجد أعذار مقبولة من أي طرف لزيادة التأخير”.

ومن المقرر أن يلتقي هوكستين رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب.

وقال ميقاتي في وقت سابق من يوم الأربعاء إنه تم تكثيف المحادثات مع الزعماء العرب والغربيين بسبب خطورة الوضع في لبنان والمنطقة.

وذكر ميقاتي قبل اجتماع مجلس الوزراء يوم الأربعاء “نحن أمام فرص قلقة للدبلوماسية التي تتحرك لمنع الحرب ووقف العدوان الإسرائيلي، فالجولات الخارجية مع رؤساء وقادة أجانب وإخوة عرب تكثفت نظرا لخطورة الوضع اللبناني والإقليمي وخطورته على أمن المنطقة”.

وردا على سؤال من أحد الصحفيين عما إذا كان بإمكان إسرائيل وحزب الله تجنب الحرب، أجاب هوكستين “آمل ذلك، وأعتقد ذلك”.